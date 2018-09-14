Курс доллара на межбанке находится на отметке 28,16 гривен

Евро на межбанке торгуется возле 33 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 14:00 14 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составил до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки — до 32,95 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,1600 — 28,1800 грн/доллар, евро 32,9669 — 32,9903 грн/евро, российский рубль 0,4120 — 0,4125 грн/рубль.

По состоянию на 14:00 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,1350 28,1600

EUR/UAH 32,9207 32,9500

RUB/UAH 0,4161 0,4167

Напомним, 13 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1350 — 28,1650 грн/доллар, евро 32,9095 — 32,9333 грн/евро, российский рубль 0,4131 — 0,4139 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,13 грн за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 812,6838 гривны за 100 долларов (+10,0742);

3 268,3386 гривны за 100 евро (+21,5154).

Источник