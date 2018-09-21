Курс доллара на межбанке находится на отметке 28,06 гривен

Евро на межбанке торгуется выше 33 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:35 21 сентября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 1 копейку — до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже повысился на 10 копеек — до 33,01 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,0550 — 28,0700 грн/доллар, евро 33,0459 — 33,0608 грн/евро, российский рубль 0,4236 — 0,4241 грн/рубль.

По состоянию на 13:35 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,0500 28,0650

EUR/UAH 33,0008 33,0156

RUB/UAH 0,4215 0,4220

Напомним, 20 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0200 — 28,0500 грн/доллар, евро 32,934 — 32,9671 грн/евро, российский рубль 0,4215 — 0,4222 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны до 28,06 грн за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 806,1850 гривны за 100 долларов (-5,8355);

3 302,5991 гривны за 100 евро (+21,8148).

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