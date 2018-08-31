Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс доллара на межбанке еще немного вырос

Курс доллара на межбанке еще немного вырос

Курс валют 31 Авг 2018
Курс доллара на межбанке еще немного вырос
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Евро на межбанке подорожал до 33,12 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:15 31 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 6 копеек — до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек — до 33,12 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,2700 — 28,3500 грн/доллар, евро 33,0334 — 33,1269 грн/евро, российский рубль 0,4155 — 0,4171 грн/рубль.

Валюты         Bid             Offer

USD/UAH     28,2700    28,3500

EUR/UAH     33,0334    33,1269

RUB/UAH     0,4155      0,4171

Курс доллара на межбанке еще немного вырос

Напомним, 30 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2500 — 28,2900 грн/доллар, евро 32,9366 — 32,9804 грн/евро, российский рубль 0,4144 — 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,28 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 827,9437 гривны за 100 долларов (+16,3011);

3 306,4318 гривны за 100 евро (+28,0565).

Источник

Курс валют на 31 августа: гривна продолжает опускаться →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top