Курс доллара на межбанке 4 сентября вырос до 28,45 гривен/доллар

Евро опустился ниже 33 гривен — до 32,90 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 4 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на 2 копейки — до 28,45 грн/долл, курс покупки также вырос на 2 копейки и составил 28,41 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек — до 32,85 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4100 — 28,4500, евро 32,8850 — 32,8483 грн/евро, российский рубль 0,4154 — 0,4163 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,4100 28,4500

EUR/UAH 32,8850 32,8483

RUB/UAH 0,4154 0,4163

Напомним, 3 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3900 — 28,4300, евро 32,9607 — 33,0072 грн/евро, российский рубль 0,4167 — 0,4175 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 5 сентября 2018 года ослабил курс гривны до 28,49 гривен за доллар. Официальный курс гривны к доллара на 4 сентября установлен на таком уровне: 2 837,8299 гривны за 100 долларов (+13,2182).

Добавим, что в в обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2018 года, в 10:45 курс доллара нав продаж по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 10 копеек — до 28,51 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже составил 33,18 гривен за евро.

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