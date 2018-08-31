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Курс доллара на межбанке 31 августа снизился до 28,24 гривен/доллар

Курс валют 31 Авг 2018
Курс доллара на межбанке 31 августа снизился до 28,24 гривен/доллар
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Евро закрепился на отметке ниже 33 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 31 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 5 копеек — до 28,24 грн/долл, курс в покупке составил 28,20 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 12 копеек — до 32,86 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2000 — 28,2500, евро 32,8219 — 32,8657 грн/евро, российский рубль 0,4157 — 0,4167 грн/рубль.

Валюты       Bid          Offer

USD/UAH  28,2000  28,2400

EUR/UAH  32,8219  32,8657

RUB/UAH  0,4157   0,4167

Курс доллара на межбанке 31 августа снизился до 28,24 гривен/доллар

Напомним, 30 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2500 — 28,2900 грн/доллар, евро 32,9366 — 32,9804 грн/евро, российский рубль 0,4144 — 0,4153 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 28,24 гривен за доллар. Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне:

2 824,6117 гривны за 100 долларов (-3,332).

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