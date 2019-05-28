Курс доллара на межбанке 28 мая составил 26,49-26,52 грн/доллар

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар снова подорожал до 26,50 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 28 мая 2019 года вырос на 16 копеек до 26,52 грн/доллар, курс в покупке до 26,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,68 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,49-26,52 грн/доллар, евро 29,6529-29,6814 грн/евро, российский рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4900 26,5250

EUR/UAH 29,6529 29,6814

RUB/UAH 0,4097 0,4104

Напомним, 27 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3300 — 26,3600 грн/доллар, евро 29,4790 — 29,5047 грн/евро, российский рубль 0,4082 — 0,4091 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 2640,6167 гривен за 100 долларов (+8,0485 гривен).

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