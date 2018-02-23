Курс доллара на межбанке 23 февраля понизился до 27,00 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 23 февраля 2018 года понизился на 7 копеек — до 27,00 грн/долл, курс в покупке понизился на 7 копеек до 26,97 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 17 копеек — до 33,20 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9700 – 27,0000, евро 33,1731 – 33,2019 грн/евро, российский рубль 0,4777 — 0,4786 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9700 27,0000

EUR/UAH 33,1731 33,2019

RUB/UAH 0,4777 0,4786

Напомним, 22 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0400 – 27,0700, евро 33,3349 – 33,3691 грн/евро, российский рубль 0,4770 — 0,4779 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,07 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2707,1843 гривны за 100 долларов (+8,3804); 3323,3394 гривны за 100 евро (+0,5720); 4,7695 гривны за 10 рублей (+0,0058).

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 4 копейки до 27,15 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку — до 26,90 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 22 февраля, уменьшился на 3 копейки — до 33,54 гривны/евро.

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