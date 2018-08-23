Курс доллара на межбанке 23 августа повысился до 27,88 гривен/доллар

Евро подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 23 августа 2018 года почти не изменился в сравнении с данными предыдущих торгов и поднялся на 2 копейки — до 27,88 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку — 27,82 грн/долл. Курс евро в продаже подешевел на 4 копейки — до 32,28 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 — 27,8800, евро 32,2127 — 32,2794 грн/евро, российский рубль 0,4102 — 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8200 27,8800

EUR/UAH 32,2127 32,2794

RUB/UAH 0,4102 0,4113

Напомним, 22 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8300 — 27,8600, евро 32,2855 — 32,3176 грн/евро, российский рубль 0,4101 — 0,4108 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 27 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, укрепил курс гривны до 27,89 гривен за доллар. Курс на 23 августа составляет 27,89 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 августа 2018 года, в 10:50 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки — до 27,98 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился до 27,66 гривен за доллар.

Источник