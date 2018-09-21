Курс доллара на межбанке 21 сентября повысился до 28,10 гривен/доллар

Евро вырос на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 21 сентября 2018 года вырос на 4,5 копейки — до 28,10 грн/долл, курс покупки также вырос на 5 копеек — до 28,07 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки — до 32,99 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0700 — 28,0950, евро 32,9626 — 32,9919 грн/евро, российский рубль 0,4209 — 0,4215 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0700 28,0950

EUR/UAH 32,9626 32,9919

RUB/UAH 0,4209 0,4215

Напомним, 20 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0200 — 28,0500, евро 32,934 — 32,9671 грн/евро, российский рубль 0,4215 — 0,4222 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2018 года оставил курс гривны на том же уровне — 28,06 грн за доллар. Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 2 806,2880 гривны за 100 долларов (+0,103 грн).

Напомним, справочное значение курса доллара на 21 сентября не изменилось по сравнению с предыдущим днем и составляет до 28,06 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0621 гривен за доллар. Это фактически такое же значение, как и установлено 20 сентября (28,0625 гривен за доллар).

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