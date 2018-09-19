Курс доллара на межбанке 19 сентября снизился до 28,10 гривен/доллар

Евро снизился на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 сентября 2018 года снизился на 6 копеек — до 28,10 грн/долл, курс покупки понизился на 7 копеек — до 28,07 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек — до 32,76 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0700 — 28,0950, евро 32,7296 — 32,7587 грн/евро, российский рубль 0,4199 — 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0700 28,0950

EUR/UAH 32,7296 32,7587

RUB/UAH 0,4199 0,4205

Напомним, 18 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 — 28,1600, евро 32,9434 — 32,9640 грн/евро, российский рубль 0,4177 — 0,4183 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2018 года незначительно усилил курс гривны до 28,12 грн за доллар. Официальный курс гривни к доллару на 20 сентября установлены на таком уровне: 2 812,0205 гривны за 100 долларов (-3,0802 грн).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 сентября 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 2 копейки — до 28,21 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос до 33,06 гривен за евро.

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