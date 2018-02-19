Курс доллара на межбанке 19 февраля повысился до 27,04 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 19 февраля 2018 года повысился на 1 копейку — до 27,04 грн/долл, курс в покупке повысился на 2 копейки до 27,01 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 17 копеек — до 33,46 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100 – 27,0400, евро 33,4221 – 33,4565 грн/евро, российский рубль 0,4776 — 0,4787 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0100 27,0400

EUR/UAH 33,4221 33,4565

RUB/UAH 0,4776 0,4787

Напомним, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9900 – 27,0300, евро 33,5809 – 33,6307 грн/евро, российский рубль 0,4791 — 0,4802 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,99 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2699,0889 гривны за 100 долларов (+23,1084); 3364,1444 гривны за 100 евро (+21,0420); 4,7894 гривны за 10 рублей (+0,0608).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 февраля 2018 года, в 10:55 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 27,35 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 11 копеек — до 26,97 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 16 февраля, уменьшился на 23 копейки — до 34,06 гривны/евро.

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