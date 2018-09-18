Курс доллара на межбанке 18 сентября вырос до 28,16 гривен/доллар

Евро вырос на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 сентября 2018 года вырос на 2 копейки — до 28,16 грн/долл, курс покупки вырос также на 2 копейки — до 28,14 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек — до 32,96 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 — 28,1600, евро 32,9434 — 32,9640 грн/евро, российский рубль 0,4177 — 0,4183 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1400 28,1600

EUR/UAH 32,9434 32,9640

RUB/UAH 0,4177 0,4183

Напомним, 17 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1200 — 28,1400, евро 32,8779 — 32,9012 грн/евро, российский рубль 0,4136 — 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 сентября 2018 года незначительно ослабил курс гривны до 28,15 грн за доллар. Официальный курс гривни к доллару на 19 сентября установлены на таком уровне: 2 815,1007 гривны за 100 долларов (-2,4253)..

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 сентября 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки — до 28,19 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос до 33,04 гривен за евро.

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