Курс доллара на межбанке 17 сентября вырос до 28,14 гривен/доллар

Евро вырос на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября 2018 года вырос на 3 копейки — до 28,14 грн/долл, курс покупки вырос на 5 копеек — до 28,12 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек — до 32,90 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1200 — 28,1400, евро 32,8779 — 32,9012 грн/евро, российский рубль 0,4136 — 0,4142 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1200 28,1400

EUR/UAH 32,8779 32,9012

RUB/UAH 0,4136 0,4142

Напомним, 14 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0700 — 28,1100, евро 32,7528 — 32,7959 грн/евро, российский рубль 0,4132 — 0,4141 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно усилил курс гривны до 28,13 грн за доллар.

В в обменных пунктах Украины сегодня, 17 сентября 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки — до 28,21 гривен за доллар, курс покупки доллара составил 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже опустился до 33,01 гривен за евро.

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