Курс доллара на межбанке 15 февраля повысился до 26,88 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 15 февраля 2018 года повысился на 17 копеек — до 26,88 грн/долл, курс в покупке повысился на 17 копеек до 26,84 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 69 копеек — до 33,59 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8400 – 26,8800, евро 33,5419 – 33,5892 грн/евро, российский рубль 0,4748 — 0,4758 грн/рубль.

Валюты Bid Оffer

USD/UAH 26,8400 26,8800

EUR/UAH 33,5419 33,5892

RUB/UAH 0,4748 0,4758

Напомним, 14 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6700 – 26,7100, евро 32,8547 – 32,90406 грн/евро, российский рубль 0,4624 — 0,4634 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,65 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2665,4762 гривны за 100 долларов (-4,4718); 3291,3300 гривны за 100 евро (-1,5169); 4,6284 гривны за 10 рублей (+0,0067).

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 27,04 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 6 копеек — до 26,68 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 14 февраля, увеличился на 32 копейки — до 33,75 гривны/евро.

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