Курс доллара на ближайшую неделю: эксперты рассказали, к чему готовиться

Многие украинцы с волнением наблюдают за постоянными скачками на валютном рынке.

Не так давно эксперты рассказали о том, что покупатели доллара активизировались и его курс стал замедлять свое падение.

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Об этом детально рассказал UBR.

Таким образом, если еще 10-11 сентября он потерял совокупно 19 копеек, то 12-го — лишь 2.

13 сентября уже появилась новость о том, что межбанк закрылся в рамках 28,06-28,08 грн./$. Об этом сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Новость Гриненко удивляет, ведь на открытии безналичных торгов доминировали продавцы, которые заливали рынок долларом, и котировки проваливались к 28,01 грн./$. Казначеи предвкушали штурм 28,0 грн./$ и появления Нацбанка с покупками валюты на этой отметке.

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Однако ситуация обернулась совсем по-другому — появился крупный банк с иностранным капиталом и стал резво закупаться долларом, поговаривают, что это может быть Альфа-Банк.

Многие считают, что именно из-за его активности «американец» подорожал под вечер. Несмотря на том, что в целом на рынке из этого трагедии не делают, отмечая разные течения на торгах.

Как добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной в комментарии для UBR.ua:

Разнонаправленные тренды сегодняшних торгов обусловлены ситуативными интересами крупных игроков рынка. Экспортеров, продающих валюту для текущих хозяйственных нужд, а также импортеров, оперативно закрывающих контракты на локальном проседании курса доллара. И конечно же ряда банков, обладающих значительными остатками на корсчетах для покупки валюты на позицию и под заявки клиентов

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И сразу уточнил ситуацию с гривневой ликвидностью. По его словам, остатки банков на корсчетах в НБУ в среду увеличились на 1,9 млрд. грн. (до 56,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 1,3 млрд. грн. (до 19,5 млрд. грн.).

Такая ситуация на валютном рынке говорит только об одном — они не верят в глубокую просадку курса ниже 28,0 грн./$ и ждут его новые скачки вверх. Потому-то сейчас и закупаются «американцем» — чтобы потом на росте его дороже перепродать.

Скорее всего после выплат Госказначейством возмещений по НДС, когда у импортеров появится больше гривны для приобретений.

При таких условиях главными продавцами доллара, по словам казначеев, в среду были агропроизводители. Металлурги, которые еще вчера торговали с ними наравне, сегодня сократили свои валютные продажи.

Гриненко добавил:

Сельхозпроизводители продолжат активно продавать доллар до конца этой недели, а может еще и всю следующую».Пока что безналичные продажи «американца» три дня подряд вдохновили участников наличного рынке

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Они стали решительнее опускать стоимость доллара в кассах.

Его минимальная стоимость на продаже людям 12 сентября упала сразу на 10 копеек — до 28,02 грн./$. Правда, ее ставила лишь одна структура — Траст Капитал.

В то же время средний курсовой коридор потерял лишь 5 копеек и закрепился в рамках 28,15-28,25 грн./$.

В нем работали Приватбанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк. При этом выкупали финансисты валюту у населения в рамках 27,65-28,09 грн./$.

Банкиры не смогли однозначно ответить на ключевой вопрос сегодняшнего межбанка — завершили ли банки сегодня основные закупки доллара или часть спроса перенеслась на завтра?

Хотя от ответа на него напрямую зависели прогнозы. Правда, большинство же надеется на то, что банки и импортеры вдоволь напитались валютой, и не станут под конец недели давить на курс.

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По словам Гриненко:

Скорее всего, 13 сентября межбанк будет стартовать в рамках 28,05-28,10 грн./$, и дальше все будут смотреть на объемы продаж экспортеров. Хотя, думаю, валютный курс еще может «сходить вниз». В тоже время пессимистичные прогнозы на четверг приготовил Олег Куринной, который ждет торговлю в рамках 28,1-28,2 грн./$

Что же, будем держать руку на пульсе и ждать новостей.

Напомним, уже известен официальный курс иностранных валют Национального банка Украины (НБУ) на четверг, 13 сентября. Так, курс доллара по сравнению с показателями в среду, 12 сентября, упал на 28,02 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Как сообщал Znaj.ua, в Национальном банке Украины заявили, что в течение I — IV квартала 2019 года инфляция должна значительно снизиться.

Также Znaj.ua писал о том, что на днях Национальный банк Украины обнародовал поквартальный прогноз инфляции и цен на грядущий год.

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