Курс доллара на август – банкиры строят прогнозы с учетом вероятного локдауна

Для валютного курса август этого года будет особенным в трех главных смыслах. Во-первых, появилось много чисто психологических факторов, способных влиять на стоимость национальной валюты. Во-вторых, уже произошло и еще будет немало изменений на международной арене.

В-третьих, август – последний месяц лета, когда участники рынка готовятся к осеннему деловому сезону, запасаясь валютой.

Население с начала года продало на $2 млрд больше, чем купило, – Данилишин

«Ожидаю, что в августе усилится влияние психологических факторов на рынок. Все будут в ожидании нового бизнес-сезона. Некоторые участники рынка, у кого имеется лишняя гривна, могут уже покупать про запас валюту. Есть и ряд нерешенных вопросов. Например, по МВФ», – отмечает в комментарии UBR.ua аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Негативные результаты по переговорам с фондом по очередному траншу могут ударить по гривне. Плюс ко всему появился новый фактор – вероятность кадровых перестановок в высшем руководстве НБУ и Кабмине. Важно учесть и разговоры о возможном введении локдауна.

Под влиянием этих факторов и могут усилиться курсовые колебания.

Если говорить о фундаментальном балансе валютного спроса и предложения, то Ахтырко полагает, что в августе не стоит ожидать каких-то изменений в ту или иную сторону. Рынок достаточно сбалансирован. Даже без участия нерезидентов гривне есть еще куда укрепляться.

По гривне ударит осенний локдаун

Касательно вероятного введения в Украине в конце августа или осенью нового локдауна из-за появления нового штамма коронавируса «Дельта», эксперты отмечают, что это – очень существенный фактор, который серьезно может ударить по гривне.

«Важный момент – распространение новой разновидности коронавируса, которое существенно ограничивает аппетит к риску и мотивирует инвесторов держаться подальше от активов развивающихся стран», – отмечает в разговоре с UBR.ua аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Новый локдаун в Украине запланирован на конец августа

Он обратил внимание, что на прошлом аукционе Минфин привлек крайне небольшую сумму – 3,127 млрд грн в эквиваленте. Снижение активности нерезидентов негативно влияет на курс. Кроме того, к концу августа должно снизиться и предложение валюты со стороны украинцев по мере завершения сезона отпусков.

НБУ умерит валютный аппетит

До 2 августа МВФ должен принять решение по распределению денег между странами в рамках поддержки во время пандемии. В результате чего Украина может получить $2,7 млрд, которые пригодятся, учитывая тот факт, что в сентябре стране придется выплатить $3 млрд по внешнему госдолгу.

«В отсутствие поддержки регуляторам придется активнее привлекать деньги, что негативно скажется на стоимости гривны. С 1 августа НБУ снизит объем покупки доллара на рынке: с $20 млн до $5 млн в сутки, а значит, будет уже не так сильно давить на гривну, ведь эти операции происходят за счет работы «печатного станка», – отметил аналитик TeleTrade.

Таким образом, курс будет гораздо больше зависеть от чисто рыночных событий, в результате чего новости по состоянию мировой экономики станут оказывать более сильный эффект. Об этом же говорит и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Год правления главы НБУ Шевченко: банкиры подвели итоги

«Скорее всего, по программе МВФ мы вообще не продвинемся. Хотя и голосование Рады за судебную реформу было плюсом. Но в этом году МВФ, спасая мир от последствий пандемии, распределяет среди государств мира $650 млрд. Украинская квота – более $2,7 млрд. Мы эти деньги получим «просто так», – напомнил он. А это, без сомнений, временно укрепит национальную валюту.

Ожидаем вестей из США и решений ФРС

Динамика мировых валют прежде всего зависит от американской экономики, на основании состояния которой ФРС выстраивает свою денежно-кредитную политику, подмечают аналитики.

«На выступлении в четверг главе ведомства Джерому Пауэллу удалось убедить рынок в том, что сворачивания стимулирующих программ в обозримом будущем не произойдет, а значит, что причин для ставки на укрепления стоимости доллара нет», – обращает внимание Родлер.

Тем не менее, убежден он, в начале следующего месяца выйдет, пожалуй, самый значимый макроэкономический отчет – количество созданных рабочих мест в США.

«Именно улучшение ситуации на рынке труда является главной целью стараний ФРС. Если результаты окажутся позитивными, то инвесторы вновь ринутся покупать доллар, делая ставку на прекращение операций по вливанию ликвидности на рынки со стороны ФРС в течение ближайших месяцев», – говорит он.

Рост инфляции, несмотря на повышение учетной ставки, сохранится, – эксперт

В этом случае стоимость «американца» будет расти против всех конкурентов. Анонсировать изменения представители регулятора могут в конце августа на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Какой курс ждать: два сценария

Евгения Ахтырко считает, что причин для фундаментального роста спроса на валюту пока нет. Деловая активность невысокая, а ее всплеска в ближайшее время не ожидается.

«Если говорить о среднем курсе, в зависимости от упомянутых факторов, то он составит где-то 27-27,02 грн/$», – прогнозирует аналитик Concorde Capital.

В то же время Сергей Родлер полагает, что потенциал для дальнейшего укрепления гривны выглядит ограниченным, так что покупка иностранной валюты (в частности, доллара), особенно на текущих отметках, имеет смысл.

Он ожидает курс гривны вблизи 27,5-28 грн/$. То есть на целую гривну больше.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о

ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты

в

мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter,

YouTube, Facebook,

Instagram.





Источник