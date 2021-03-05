Курс доллара на 9 марта – НБУ установил курс валют

Национальный банк Украины (НБУ) установил

официальный курс гривны к доллару на 9 марта на уровне 27,70 грн за

доллар. В то же время курс евро на пятницу установлен на уровне 33,07 грн за

евро. Об этом свидетельствуют данные

на сайте регулятора.

Доллар. Фото: УНИАН

Официальный курс доллара за последний

банковский день снизился на 6 копеек – сегодня он был на уровне 27,76 грн за

долл. Официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 34

копейки – с 33,41 грн за евро в четверг.

Также Нацбанк установил курс банковских

металлов на 9 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 003,5 грн за

унцию, что на 619,27 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне

701,56 грн за унцию – на 20,77 грн меньше, чем на 5 марта. Стоимость платины во

вторник будет на уровне 31 322,92 грн за унцию, что на 1137,91 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на

вечер вторника составляет 48 531,3 долл. за монету.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с долларом в

марте.

Инвестиционный банкир, специалист отдела

продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс

останется стабильным, каким и был с начала года. «Ситуация сейчас очень

благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают

поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на

украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не

укрепляется, хоть должна бы».

А старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб

отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.

Отметим, «Комментарии» разбирались, как

уровень инфляции будет отражаться на депозитных ставках в 2021

году.

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