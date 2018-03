Курс доллара на 9 марта: чем шокирует валюта

Прогноз американской валюты на пятницу

Курс доллара на сегодня

По мнению экспертов, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет потихоньку укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продлиться еще три-четыре месяца, вплоть до лета. Так, если в середине января курс был 28,5 гривен за доллар, а в конце февраля за американскую валюту нужно было отдать уже двадцать семь гривен, то в марте курс опустился до двадцати шести гривен.

Курс гривны к доллару укрепляется.

Существует несколько причин подъема национальной валюты. Так, например, активизировались экспортеры, особенно те, которые задействованы в сельском хозяйстве. Помогает укреплять гривну и повышение учетной ставки. С конца января НБУ повысило данную ставку до семнадцати процентов.

Ожидается, что продажа валюты в значительных суммах игрокамна бирже поможет вложить вырученные средства в покупку ценных украинских бумаг. Это также пойдет на пользу украинской валюте. Кроме того, ослабла и сама американская валюта. Курс доллара значительно снизился по отношению к другим мировым валютам. К примеру, его курс по отношению к иене упал до уровня осени позапрошлого года, а по сравнению со швейцарским франком он достиг той же отметки, которая была зафиксирована летом далекого уже 2015 года.

Не последнюю роль в дальнейшем укреплении гривны сыграет и Стокгольмский арбитраж. Его позитивное для Украины решение в споре с «Газпромом» принесет нашей стране сумму, которую можно сравнить с очередным траншем от Международного Валютного Фонда. НАК «Нафтогаз Украины» должен получить от российской стороны сумму в более чем два с половиной миллиарда американских долларов.

8 марта курс доллара к гривне составил 26,34 гривны.

По прогнозам 9 марта, в пятницу доллар еще больше снизится и будет стоить 25,91 гривен. Максимум может достичь показателей 8 марта, то есть остаться на отметке 26,34. Однако может достичь и минимума – 25,52 гривен за один американский доллар.

