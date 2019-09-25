Курс доллара на 26 сентября рухнул — курс валют НБУ — новости Украины

25 сентября, 16:29

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 26 сентября

/ Фото: пресс-центр НБУ

На четверг, 26 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

25.0926.09Изменение1 доллар США24,21 грн24,12 грн— 0,09

Таким образом, по сравнению со значениями 25 сентября курс доллара снизился еще на девять копеек после падения на 12 днем ранее. Курс «зеленого» опустился ниже уровня 17 января 2016 года (24,19 грн) и приблизился к психологической отметке в 24 гривни, ниже которой не опускался с 15 января 2016 года. То есть курс доллара США в Украине находится на минимуме за три года и восемь месяцев. За неделю – с 19 по 26 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла уже на 64 копейки.

Ранее аналитик назвал курс, после которого доллар начнет расти:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине «должен» стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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