Курс доллара на 25 ноября упал — курс валют НБУ — новости Украины

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 25 ноября

Фото: REUTERS/Rick Wilking

На понедельник, 25 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

22.1125.11Изменение1 доллар США24,19 грн24,16 грн+ 0,03

Таким образом, по сравнению со значениями 22 ноября курс доллара снизился на три копейки после повышения на одну. За неделю – с 18 по 25 ноября – гривня окрепла по отношению к «зеленому» на шесть копеек.

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Напомним, ранее новости «Сегодня» рассказывали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине «должен» стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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