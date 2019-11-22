Курс доллара на 25 ноября упал — курс валют НБУ — новости Украины

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 25 ноября
Фото: REUTERS/Rick Wilking
На понедельник, 25 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
22.1125.11Изменение1 доллар США24,19 грн24,16 грн+ 0,03
Таким образом, по сравнению со значениями 22 ноября курс доллара снизился на три копейки после повышения на одну. За неделю – с 18 по 25 ноября – гривня окрепла по отношению к «зеленому» на шесть копеек.
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Напомним, ранее новости «Сегодня» рассказывали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине «должен» стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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