Курс доллара на 11 июня обогатит украинцев

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс американской валюты на вторник, 11 июня 2019 года. Стало известно, что гривну значительно укрепили – 26,37 за доллар, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара Нацбанка на 11 июня

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

— 100 долларов США – 2637.5022 гривен;

— 100 евро – 2980.6412 гривен;

Как видно по этим показателям, евро упал в цене на 18 копеек, при этом стоимость доллара США с понедельника увеличилась на 22 копейки.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко объяснил связь между досрочными парламентскими выборами в Украине и кредитом МВФ.

Как сообщал портал Знай.ua, высока вероятность, что к концу 2019 года валюта США все же может подорожать до 30 грн за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.

Также портал Знай.ua писал, что Украина может удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.

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