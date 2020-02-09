Курс доллара может упасть до 24,1 грн в середине февраля-2020

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара может упасть до 24 гривен

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн», — сказал он.

Как напомнил аналитик, еще в прошлую пятницу доллар на межбанке рос. Торги понедельника также открылись ростом, выше отметки 25,1 грн, но после этого американская валюта сразу перешла к снижению и падала вплоть до первой половины дня пятницы, после чего, во второй половине дня падение доллара остановилось.

«Примечательно, что падение курса доллара за последнюю неделю — это в чистом виде укрепление гривны, и никак не связано с какими-то внешними факторами. Гривна укрепилась к доллару, который в свою очередь укреплялся к другим валютам, начиная от евро, заканчивая рублем. Так, валютная пара евро/доллар снизилась к 1,0950, а это минимальное значение с начала октября прошлого года», — отметил Иосуб.

За минувшую неделю курс доллара значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,92 грн до 24,58 грн (-1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,03/25,05 до 24,57/24,60 (-1,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,83/25,10 до 24,39/24,63 (-1,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 7 февраля 2020 года снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

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