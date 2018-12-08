Курс доллара может резко измениться, остались считанные дни: что нужно знать украинцам — politeka.net

Украинцев предупредили о возможном изменении курса доллара

Уже к концу года доллар может упасть в цене.

Это прогнозируют финансовые аналитики Forex Club.

К концу декабря доллар может подешеветь до 28 грн. Этому будут способствовать кредиты МВФ и ЕС. Кроме того, колебания будут сдерживаться с помощью валютных интервенций Нацбанка.

Правда, существует также риск того, что доллар снова подорожает.

«Вместе с тем, при воздействии негативных факторов стоимость доллара может подняться до 29 гривен. Главный риск — обострение военной агрессии. Тогда курс может преодолеть и эту отметку», — предполагает аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперт уверен, что военное положение не повлияет на гривну в долгосрочной перспективе. Если же начнется активная фаза боевых действий, то гривна безусловно ослабнет.

«Есть опасения, что могут сократиться денежные переводы украинцев из России. Ухудшиться логистика и блокировки поставок в Россию через третьи страны», — подчеркнул аналитик.

В то же время, спекулятивное давление на национальную валюту уменьшается, так как панические настроения населения после введения военного положения идут на убыль.

Ранее мы сообщали, что доллар и евро продолжают дешеветь, Нацбанк удерживает котировки на межбанке, не давая им просесть окончательно.

В субботу 8 декабря будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2787.9569 гривны

100 евро – 3164.6099 гривны

10 российских рублей – 4.1775 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 8 декабря находится на уровне 27,87 грн. Курс евро НБУ на 8 декабря снизился до 31,56 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 6 декабря, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2797.5656 гривны

100 евро – 3176.3560 гривны

10 российских рублей – 4.1865 гривны.

Также мы писали, что за 22 года с момента своего введения в оборот украинская гривна обесценилась в 14 раз. Гривна стала национальной украинской валютой после проведения денежной реформы в 1996 году. Действующий сейчас ряд банкнот и монет является слишком большим и не вполне соответствует тем изменениям, которые произошли в стране за это время.

Сегодняшняя одна гривна в эквиваленте равна 7 копейкам гривны образца 1996 года по уровню покупательной способности. Поэтому если в 1996 году существовала потребность в обращении мелких монет, то сейчас ее практически нет.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

Как сообщала Politeka, в Швеции наличные деньги составляют 1% от объема экономики страны.

Также Politeka писала о новом прожиточном минимуме с 1 декабря: сколько он составит в Украине и на что повлияет.

Источник