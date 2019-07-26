Курс доллара – какой будет ситуация на валютном рынке к концу года

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

С приходом лета в Украине гривна традиционно дорожает, а доллар – дешевеет. В этом году сезонное укрепление национальной валюты наблюдается сильнее обычного. На валютный курс влияет рост экспорта зерновых, железной руды и скупка нерезидентами государственных облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Тогда как экспорт черных металлов – важный источник валютной выручки, в этом году оказался в стагнации, что несколько сдержало укрепление курса. Финансисты ожидают, что к зиме гривна ослабнет, но обвальной девальвации все же не будет. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На протяжении последних лет на валютном рынке украинцы наблюдают одну и ту же картину – в летние месяцы курс гривны укрепляется, а с приходом осени начинается медленное ослабление национальной валюты.

Этот сезон не стал исключением. Но ревальвационные тенденции оказались непривычно сильнее. В начале июня гривна вошла в четверку мировых валют с наибольшим укреплением к доллару с начала года. «По состоянию на 22 июля гривна укрепилась более чем на 7% по сравнению с началом года, тем самым превзойдя ожидания даже самых ярых оптимистов», – подтверждает макроэкономический аналитики компании EPAM Ukraine Давид Менабдишвили.

Аналитики указывают на несколько причин, почему этим летом гривна укрепилась сильнее обычного. «Увеличенный приток валюты мы связываем с проведением президентской и парламентской кампаний и повышенным интересом нерезидентов к ОВГЗ. Стабильная ситуация с платежным балансом на фоне умеренного темпа роста импорта также поддерживала приток валюты от экспортных операций», – утверждает аналитик ИК Concorde Capital Евгения Охтырко.

Ситуация на мировых рынках в этом году действительно оказалась благоприятной для украинских экспортеров. Цены на железорудное сырье (ЖРС) и зерно растут, а стоимость энергоносителей колеблется незначительно. Хорошие прогнозы по урожаю зерновых, которые подтверждены Минагропродом и экспертами из США, также оказывают поддержку гривне, уверены эксперты.

«Все эти факторы укрепляют веру в национальную валюту и подстегивают нерезидентов инвестировать в гривневые ОВГЗ, что только добавляет приток валюты в страну», – говорит главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран.

По его мнению, спрос на украинские ОВГЗ усиливается и в связи с ожиданиями нерезидентов, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки. Это снизит привлекательность американских облигаций и переключит внимание инвесторов на более доходные инструменты, в том числе, и украинские ОВГЗ.

Откуда доллары: зерно, руда и облигации

Весомую роль в притоке валюты в страну играет аграрный комплекс с долей экспорта около 40%. За первые шесть месяцев этого года экспорт продукции АПК вырос на 19% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составил 10,2 млрд долларов. Главный вклад в рост экспорта украинского агропрома внесла кукуруза.

«За первое полугодие текущего года ее поставки на зарубежные рынки выросли на 1,3 млрд долларов или 66% благодаря рекордному урожаю 2018 года», – говорит аналитик компании Agritel Алексей Еремин. Он отмечает, что рост выручки проходил именно за счет увеличения объема поставок, тогда как цены на кукурузу в I полугодии 2019 года были несколько ниже, чем в I полугодии 2018 года.

Хороший прирост валютной выручки продемонстрировал и экспорт продукции с добавленной стоимостью – растительного масла, подсолнечного и соевого шрота. Высокие показатели продемонстрировали также производителей курятины.

Свою лепту в поддержку гривны внес и горнорудный комплекс. Украина традиционно является профицитной по железорудному сырью и при хорошей внешней конъюнктуре на экспорте ЖРС можно неплохо заработать. В этом году цены на руду значительно возросли из-за прорыва плотины отстойника рудников Vale в Бразилии, крупнейшего в мире производителя ЖРС.

Компания решила сократить добычу на 10 шахтах, из-за чего объемы поставок сырья просядут на 70 млн тонн, что составляет порядка 20% годового производства группы. В результате цены на железную руду подскочили с 90 долларов в феврале до 120 долларов за тонну. Ситуация в Бразилии сыграла на руку украинским производителям. В первой половине 2019 года экспорт руды и железорудных концентратов из Украины составил 19,8 млн тонн на сумму 1,71 млрд долларов, что соответственно на 8,7% и 24,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На фоне успехов производителей руды весьма неприглядно выглядят металлурги, чья доля в общей структуре экспорта занимает 25%. В январе-мае экспорт металлов сократился на 8,7%. «Экспорт металлов не способствовал укреплению гривны. Если мировые цены на металл снизятся, темпы сокращения экспорта во втором полугодии могут быть еще выше, что негативно скажется на общей динамике экспорта товаров и валютной выручке страны», – считает Евгения Охтырко.

Еще один весомый источник валютных поступлений – нерезиденты, скупающие украинский госдолг. Согласно данным НБУ, опубликованным в начале июля, инвестиции нерезидентов в украинские облигации выросли более чем в девять раз с начала года и достигли приблизительно 2 млрд долларов.

Интенсивному росту портфеля нерезидентов в ОВГЗ способствовало начало сотрудничества Украины с международным депозитарием Clearstream, что упростило покупку и продажу украинских облигаций за границей. Это позволило НБУ выкупать излишек валюты с межбанковского рынка в золотовалютные резервы (ЗВР) и поддерживать их уровень на комфортном уровне в 20 млрд долларов.

«Чистый выкуп валюты регулятором с начала года достиг уже около 1,8 млрд долларов. Конечно, если бы валюту не скупали с рынка то гривна укрепилась бы еще больше, но сформированный запас ЗВР как раз и нужен для того, чтобы обеспечить снижения скачков курса на валютном рынке», – отмечает Виталий Шапран.

Денежные переводы от трудовых мигрантов также стали серьезным подспорьем для стабильности гривны. По данным НБУ, в 2018 году трудовые мигранты перечислили в Украину 11,6 млрд долларов. В этом году Нацбанк прогнозирует рост валютных поступлений от трудовых мигрантов еще на 1,5 млрд долларов – до 13,1 млрд долларов.

Сильная гривна выгодна государству во время пиковых выплат по внешнему долгу. По состоянию на 1 июня расходы Украины на выплату и обслуживание государственного долга до конца года составят 461 млрд грн или 17,5 млрд долларов. «Также снижается стоимость обслуживания и погашения внешнего долга в гривнах для Минфина. Это важный фактор в период пиковых выплат», – считает Виталий Шапран.

Во-вторых, сильная гривна позволяет сбивать фактическую инфляцию и снижает инфляционные ожидания на рынке. В-третьих, отсутствие фактора девальвации позволяет НБУ постепенно снижать учетную ставку, которая пока одна из самых высоких среди центральных банков мира. Процесс уже начался, 18 июля НБУ снизил ставку до 17%. В своем прогнозе Нацбанк предполагает, что цикл снижений ставки продолжится на протяжении ближайшего года.

«Снижение учетной ставки НБУ позволит снизить ставки по кредитам коммерческих банков, что приведет к снижению стоимости заемного капитала для украинского бизнеса и подстегнет к экономическому росту», – отмечает Давид Менабдишвили.

Запас прочности для гривны

Начиная с конца лета, следует ожидать плавного ослабления украинской национальной валюты, однако специалисты уверяют, что обвал гривны маловероятен. Этому способствует растущий объем торгов на межбанковской валютной бирже. «Чем больше объем торгов, тем меньший эффект имеют моментные колебания из-за точечного спроса на валюту», – поясняет Менабдишвили.

Положительным фактором является и активное размещение гривневых ОВГЗ. Это постепенно меняет валютную структуру государственного долга в сторону увеличения удельного веса гривны. «Плавающий режим обменного курса служит «подушкой безопасности», потому что при изменении валютного курса одна часть госдолга становится «дороже» в обслуживании, а вторая – «дешевле», – добавил аналитик.

Вероятность массового исхода нерезидентов из долговых бумаг специалисты считают незначительной. В текущей ситуации инвесторы получают на свои вложения 17-18% годовых, поэтому небольшое укрепление доллара не съест их доходность.

Но даже, если массовой продажи облигаций нерезидентами избежать не удастся, НБУ в состоянии выкупить порцию ОВГЗ, общая стоимость которых не превышает 10% от всех облигаций, находящихся в обращении. «Чистые золотовалютные резервы НБУ уже превышают 10 млрд долларов. Следовательно, на интервенции по сглаживанию скачков курса есть ресурс, и инвесторы в ОВГЗ об этом знают. Да и куда нерезидентам-инвесторам уходить с нашего рынка? На фоне ожиданий от снижения учетной ставки ФРС долги украинского правительства даже при снижении ставки НБУ становятся интереснее», – считает Виталий Шапран.

Еще одним из факторов, имеющим последствия для валютного рынка, является продолжение сотрудничества с МВФ. Ситуация в этом вопросе прояснится уже после начала работы нового парламента и назначения правительства.

Что же касается экспорта, пока ситуация выглядит так, что экспортные поступления от сектора АПК не должны быть ниже, чем в предыдущем году. И это будет поддерживать курс гривны с точки зрения торгового баланса, уверены аналитики. При этом хороший урожай пшеницы и ячменя поспособствует высоким экспортным поступлениям в ближайшее время и до начала экспортного сезона по кукурузе.

Таким образом, если сохранится положительная конъюнктура на внешних рынках, объемы размещений ОВГЗ продолжат расти, а политическая ситуация останется стабильной, курс гривны не будет испытывать сильного давления. «Ожидать проседания гривны ниже 27-28 гривен за доллар к концу года не стоит», – считает Давид Менабдишвили.

Аналитики Concorde Capital мене оптимистичны, но и они валютного обвала не прогнозируют. По их мнению, девальвационный тренд возобновится в четвертом квартале. «Базовый сценарий – 28-28,5 грн за доллар США к концу года. Даже если начнутся негативные тенденции, которые будут касаться валютного рынка, резкая девальвация вряд ли возможна», – уверена Евгения Охтырко.

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