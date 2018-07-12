Курс доллара к евро перешел к слабому снижению, несмотря на сильные данные об инфляции в США

Курс доллара США к евро перешел к снижению в четверг после публикации статданных по американской экономике, несмотря на информацию об усилении инфляции.

Пара евро/доллар, по данным на 16:15 кв торгуется на уровне $1,1681 по сравнению с $1,1674 на закрытие предыдущей сессии. До публикации американской статистики курс составлял $1,1654 за 1 евро.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,1%.

Курс доллара к иене повысился до 112,39 иены против 112,01 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,25 иены по сравнению с 130,76 иены по итогам предыдущей сессии.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне 2018 года подскочили на 2,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, годовые темпы инфляции, совпавшие с ожиданиями рынка, были самыми высокими с 2012 года.

Вместе с тем цены повысились на 0,1% по сравнению с маем, тогда как эксперты ожидали подъема на 0,2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,2% относительно мая и на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 0,1% и 2,3% соответственно.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 18 тыс. и составило 214 тыс., что является минимумом с начала мая, говорится в отчете министерства труда США.

«Поскольку занятость в США близка к максимальной, безработица низкая, а зарплаты растут, инфляция может ускориться в ближайшие месяцы», — отмечает аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

«Это повысит ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом, который, как уже сейчас прогнозируется, поднимет ставку 4 раза в этом году», — цитирует эксперта MarketWatch.

Давление на европейскую валюту в четверг оказывает снижение Европейской комиссией прогноза экономического подъема в еврозоне на текущий год.

ЕК ухудшила оценку роста ВВП еврозоны в 2018 году до 2,1% с ожидавшихся в мае 2,3%. По итогам 2019 года по-прежнему ожидается повышение на 2%.





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