Курс доллара, инфляция и ВВП – экономический прогноз на 2021 год

Это был тяжелый и непредсказуемый год, и, судя по прогнозам отечественных экспертов, следующий будет ненамного легче. Ведь с нами остается все, от чего хотелось бы избавиться – от экономических, политических и социальных проблем до полной неопределенности во всех сферах.

Фото: пресс-служба НБУ

Что же нас ждет в 2021-м, насколько вырастут цены, каким будет курс, сможет ли оживиться экономика – на эти и другие вопрос «Комментарии» искали ответы вместе с экспертами.

Причин для оптимизма нет

Сегодня мы видим углубление экономического кризиса, так что процесс восстановления экономики будет затяжным как в мире, так и в Украине, считает президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

«Процесс углубления экономического кризиса в Украине связан не только с пандемией коронавируса, но и с неспособностью власти эффективно противостоять новым вызовам, множеством системных ошибок в сфере государственного управления, политическим кризисом, – отметил Вовченко в беседе с «Комментариями». – Предпосылок для оптимистических экономических прогнозов в Украине пока нет. Мы сейчас находимся на очень жесткой «диете» в плане прямых иностранных инвестиций. Украина в глазах иностранных инвесторов еще больше стала высокорискованным регионом для развития их капитала».

У нас ежедневно растет государственный долг, пропасть в государственном бюджете, увеличивается безработица, практически все сектора падают, продолжает эксперт. Экономика находится в режиме ожидания и неопределенности, и этот период – один из самых трудных, потому что нас ждет много изменений, под которые нужно будет быстро подстраиваться. Изменения в поведении людей будут влиять на развитие бизнеса, и уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы стимулировать развитие новых направлений, которые смогут стать нашими «кормильцами».

ВВП: прогнозы в широком диапазоне

Учитывая вышесказанное, говорит Вовченко, ожидать роста ВВП в 2021 году не приходится. Чтобы выйти хотя бы на докризисный уровень, нужно наращивать экспорт, развивать агропромышленный сектор, IT-сферу, альтернативную энергетику.

Если говорить о конкретных цифрах, то эксперты дают достаточно противоречивые прогнозы, поясняя, что в текущих условиях они являются совершенно неблагодарным занятием, поскольку слишком многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и превентивных мер правительства.

«Несмотря на появление вакцины, ожидать существенного улучшения ситуации в обозримом будущем не стоит: вакцинация будет происходить медленно, так что основным способом сдерживания коронавируса продолжит оставаться карантин, – считает аналитик «ТелеТрейд» Сергей Родлер. – Что касается последствий новогоднего локдауна, то, по данным представителей Программы развития ООН, порядка 10% украинских предпринимателей находятся на грани банкротства. Оценить реальный ущерб сложно, ведь доля теневой экономики в стране крайне велика, но на деле цифры явно гораздо хуже, чем согласно официальным данным. По самым оптимистичным прогнозам, ВВП по итогам 2021 года может вырасти на 5-6%».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост экономики в 2021-м составит порядка 4%. Эксперт поясняет, что это чистая математика – после обвала в 2020 году даже небольшое оживление покажет статистический рост.

По мнению аналитика «Центра биржевых технологий» Максима Орыщака в наступающем году украинскую экономику ожидает не рост, а падение примерно на 2%.

«Динамика изменения ВВП в следующем году будет в широком диапазоне от –5% до +5%, в зависимости от того, будет ли связанный с пандемией кризис нарастать или же «коронавирусные угрозы» будут ликвидированы», – резюмировал экономист Александр Гаврутенко.

Инфляция: отложенный рост

Примерно такой же широкий прогноз можно дать и по инфляции, продолжает Гаврутенко. По итогам года мы можем увидеть как ее значительное повышение при продолжении кризиса, так и стабилизацию на уровне 6-7% по итогам хорошего для экономики года.

«Инфляция, скорее всего, превысит 6% на фоне отложенного потребительского спроса, – считает Сергей Родлер. – Дело в том, что в текущем году рост цен сдерживался низкой активностью потребителей, предпочитающих экономить в трудные времена. Но уже сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление покупательской активности, что находит отражение в цифрах по инфляции: в октябре она ускорилась до 2,6% в годовом измерении. Возобновление экономической активности будет способствовать дальнейшему разгону инфляции».

Александр Охрименко считает, что инфляция по итогам года будет около 10%.

«У нас всегда после низкой инфляции идет так называемый отложенный рост, – поясняет эксперт. – Во время кризиса инфляция сдерживалась паникой, но когда коронавирус уйдет в прошлое и люди будут меньше переживать по поводу финансовых перспектив, они начнут больше тратить и цены пойдут вверх».

Доллар: курс будет расти

По мнению Александра Вовченко, курс доллара в 2021-м будет только расти, поскольку на сегодня гривна слишком слаба, чтобы обеспечить свою стабильность. В то же время Александр Гаврутенко считает, что курс находится под давлением из-за пандемии, поэтому есть вероятность, что укрепление национальных валют может наблюдаться как при продолжении кризиса, так и после выхода из него.

«Сейчас мы наблюдаем снижение курса гривны к доллару, который дешевеет на валютном рынке в связи с перетоком капитала в более рискованные активы, – отметил в беседе с «Комментариями» Сергей Родлер. – Вряд ли подобная тенденция сохранится надолго, так как в Украине остается много нерешенных проблем, которые будут отпугивать инвесторов. Кроме того, ставка НБУ была ощутимо снижена, из-за чего украинские бумаги потеряли былую привлекательность для нерезидентов. Иными словами, повторения истории 2019-го ожидать не стоит. В таких условиях гораздо больше шансов на рост курса к уровню в 29 грн за доллар и выше, чем на его укрепление».

По словам Алексея Куща, в следующем году можно ожидать курс в диапазоне 27-30 грн за доллар, поскольку влияние на него будет разносторонним. С одной стороны, на рост доллара сыграют рост цен на энергоносители и восстановление спроса на импорт: с восстановлением импорта будет расти спрос импортеров на валюту. Кроме того, с 1 января могут сократиться объемы прокачки газа через Украину, что уменьшит экспортную выручку и также окажет негативное влияние на курс.

С другой стороны, говорит Кущ, экспорт все меньше зависит от металла и все больше от аграрного сектора, что является позитивным фактором, который будет держать курс. Определенную поддержку гривне окажет и постпандемическое восстановление экономики: подтянется вверх металлургия, возможны подвижки в других сферах. И, наконец, можно ожидать очередную раскрутку пирамиды ОВГЗ, в ходе которой произойдет приток спекулятивного капитала на рынок от нерезидентов.

Глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин рассматривает три сценария для курса доллара: базовый (29,0-30,5 грн), пессимистический (30,0 – 31,5 грн) и оптимистический (28,5-29,5 грн).

По словам Шевчишина, ключевыми факторами, влияющими на прогноз, являются несколько факторов: эпидемиологический (как Украина справится с пандемией, насколько продолжительным будет локдаун), политический (как мы выйдем из кризиса Конституционного суда и антикоррупционного скандала), экономический (какой будет урожай и цены на мировых рынках, какие будут цены на энергоносители). От этих факторов зависит сотрудничество с западными кредиторами и МВФ. Долговая нагрузка на 2021-й остается высокой, бюджет-2021 раздут, и если экономическая и деловая активность не придут в норму, пережить 2021 год без инфляционного и девальвационного движения будет невозможно.

Ранее «Комментарии» писали, что украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином.

Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал,

чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник