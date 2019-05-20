Курс доллара и Владимир Зеленский: банкиры спрогнозировали влияние

В Украине 20 мая на валютный рынок в том числе влияет и инаугурация президента Владимира Зеленского. После почти недельного перерыва в покупке государственных ценных бумаг в гривне начали принимать участие и иностранцы, что позволило снизить курс американской валюты.

Об этом со ссылкой на представителей банков сообщает издание UBR. Nторги на межбанке стартовали с роста курса доллара на 2 копейки — до 26,32-26,39 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

«Валютные продажи идут достаточно активно. Потому котировки просели к 26,22-26,24 грн/$», — уточнил он. Казначеи с утра подшучивали: «Зеленский — президент, потому гривна укрепляется. Даешь минус 10 копеек за раз!».

По словам финансистов, доллар дешевеет благодаря продажам иностранных инвестфондов, которые после недельного перерыва решили принять участие в покупке гривневых гособлигаций.

По состоянию на 10:30 Нацбанк валюту на межбанке не скупал. Давал импортерам пополнить свои запасы доллара. Наличный курс «американца» с утра не менялся. Средний курс продажи валюты населению остался в рамках 26,45-26,55 грн/$. При этом выкупали ее у людей в рамках 26,0-26,30 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре — 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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