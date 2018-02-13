Курс доллара и цены на бензин рухнули: что происходит

Национальный банк Украины внезапно приготовил украинцам обнадеживающий курс валют

Так, сегодня, 13 февраля, гривна существенно укрепилась по отношению к доллару и евро.

Сегодня цена американского доллара составляет 26,84 гривны, что на 21 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

В то же время, евровалюта упала в цене на 29 копеек по сравнению с 12 февраля и ее цена теперь составляет 32,91 грн.

Банковские металлы во вторник продолжают демонстрировать стабильность. Так, цены на золото, серебро и платину за сутки не изменились.

Золото продается по цене 1141 грн за грамм, серебро по 14,17 грн за грамм, а платина 836 грн за грамм.

А на украинских АЗС за последние сутки немного подешевели бензин и дизтопливо. Несмотря на это, автогаз продолжает дорожать.

В среднем по Украине сегодня, литр бензина А-95 стоит 30,54 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,29 грн до 32,79 грн. Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,41 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 13,12 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 12,24 грн, максимальная – 13,99 грн.

Напомним, в Национальном банке обвинили украинцев в падении гривны и предупредили, что будет хуже.

Также, эксперты советуют уже сейчас запасаться наличными долларами и евро.

Источник: Politeka

08:58 13 Февраля 2018

Источник