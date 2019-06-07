Курс доллара и размер ВВП в Бюджете 2020 — о чем говорится в Бюджетной декларации

7 июня, 07:51

Просмотров:





Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина



Фото: Getty Images

Государственный бюджет Украины в следующем году вырастет на 9%, а минимальная зарплата – на 13,2%. В 2021-2022 годах темпы роста бюджетных доходов должны составить порядка 7%, а рост минимальных зарплат – менее 6%. Такие данные могут содержаться в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы, которую сейчас разрабатывает Кабинет министров Украины. По крайней мере такие цифры обнародованы «Экономической правдой» как показатели будущей Бюджетной декларации.

Это будет первая трехлетняя Бюджетная декларация в истории Украины. Составление такого документа проводится в рамках бюджетной реформы и регулируется законом «О внесении изменений к Бюджетному кодексу Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования»», который был принят в декабре 2018 года и вступил в действие в январе 2019-го. Из Бюджетной декларации украинцы впервые смогут почерпнуть информацию о том, как правительство собирается развивать экономику не только в следующем году, но в три ближайших года. Как сообщали в Минфине, этот документ будет содержать «потолки», или граничные показатели расходов на последующие три года.

«Переход на трехлетнее бюджетное планирование – безусловно, позитивное и очень важное новшество. Почему это важно? Есть крупные проекты, которые реализуются не один год. Например, строительство моста. Раньше суммы на такие проекты закладывались в бюджете на каждый год отдельно. И при голосовании депутаты могли выбросить эту строку бюджета, то есть проект замораживался. Кроме того, в конце года неосвоенные бюджетные деньги «сгорали». При среднесрочном планировании можно гарантированно предусмотреть суммы сразу на несколько лет. К тому же средства с одного года могут переноситься на следующий, а не «сгорать», – рассказал в комментарии сайту «Сегодня» финансовый эксперт, глава инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

План работы над Бюджетной декларацией был также утвержден в январе 2019 года. Согласно «Ориентировочному плану мероприятий Министерства финансов Украины по обеспечению создания Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год», проект Бюджетной декларации на 2020-2022 годы планировалось подать на рассмотрение Кабмина до 15 мая. К 1 июня правительство должно было утвердить документ, а парламенту предстояло проголосовать за него до 15 июля. В случае соблюдения графика, к 13 сентября Минфин намеревался представить в Кабмин проект бюджета на следующий год.

На сегодняшний день Кабмин опаздывает с утверждением Бюджетной декларации уже на неделю. Подал ли Минфин проект на утверждение правительства – не сообщается.

Согласно проекту Бюджетной декларации, особых экономических прорывов в обозримом будущем ждать не приходится. В следующем году общие доходы госбюджета должны вырасти на 70,5 млрд гривен, или почти на 7% – с 1,026 трлн грн в 2019 года до 1,096 трлн в 2020-м. В 2021-м – еще на 101 млрд, или на 9,2%. В 2022-м – на 116 млрд, или на 9,7%. Для сравнения: бюджет 2019 года предусматривает рост доходов, по сравнению с 2018-м, на 11,4%.

Отмечается, что доходы бюджета на 2020 год рассчитаны на основании действующих налогов. В частности, заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал не планируется.

Расходы по-прежнему должны превышать доходы, причем дефицит бюджета в абсолютных цифрах будет расти. Правда, не такими темпами, как в нынешнем году. На 2019-й в госбюджете закладывалось увеличение дефицита сразу на 52% – с 59,2 до 90 млрд грн. С 2020-2022 годах как предполагается, дефицит госбюджета будет удерживаться на отметке 95 млрд грн, прирастая лишь на несколько сот миллионов в год. Но поскольку будет расти и ВВП, в процентном отношении к нему дефицит бюджета снизится.

Реальный ВВП в 2020 году может вырасти на 3,3% (в 2019-м – на 2,8%). Среднегодовой курс доллара рассчитан на уровне 28,2 грн, к концу 2020 года он может стоить 29,4 грн.

Социальные стандарты будут расти практически параллельно инфляции. Предполагается, что в 2020 году прожиточный минимум увеличится с 2027 грн до 2189 грн, т. е. на 7,9%. Минимальная заработная плата, согласно Бюджетной резолюции, в 2020-м может вырасти чуть больше – на 13,2%, или до 4723 грн (с 1 января 2019-го, напомним, она составляет 4173 грн). В 2018 году минимальная зарплата выросла на 16,3%, в нынешнем – на 12,1%. В 2021 и 2022 годах темпы роста минимальной зарплаты замедлятся практически до ожидаемого уровня инфляции, т. е. до 5,9 и 5,7% соответственно.

Тарас Козак считает, что в основу Бюджетной декларации специально положены весьма умеренные показатели. Если ситуация окажется лучше и прогноз будет перевыполнен – это пойдет в плюс экономике. Если же недовыполнены – это создаст дополнительные проблемы и ухудшит имидж страны.

«Пессимизм Министерства финансов, которое подает Бюджетную декларацию, понятен. Очень легко написать, что у нас будет экономический рост 8 или 9%. Но это будет означать, что эти планируемые большие доходы бюджета можно подлить. Но если реальность окажется хуже ожиданий, то есть экономика вырастет меньше, чем записано в Бюджетной декларации, будет дефицит бюджета, и тогда его придется урезать, секвестрировать и т.д. Поэтому такая консервативность министерства финансов вполне понятна. И не нужно предъявлять претензии Минфину, что он не амбициозный. Минфин и должен быть консервативным, а амбициозным должен быть Кабмин, Министерство экономического развития и другие правительственные структуры, которые отвечают за то, чтобы бизнесу было комфортно, чтобы росла экономика», – говорит он.

С другой стороны, на сегодняшний день и нет особых поводов рассчитывать на перевыполнение «умеренных» показателей, считает эксперт.

«Приватизация висит, рынка земли нет, как нет и оснований надеяться, что он точно будет. Дерегуляция очень медленно ведется, налоговая реформа затормозилась, пенсионная реформа отложена, верховенства права нет, иностранные инвестиции не приходят… при таких показателях больше рост не будет», – аргументирует Тарас Козак.

Экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук считает, что даже такой осторожный прогноз может оказаться слишком оптимистичным.

«Есть совокупность рисков, которые могут все это сорвать даже в таком виде. Например, мы не продолжаем сотрудничество с МВФ. Очевидно, что мы уже не получим следующий транш как минимум до весны следующего года. Более того, я думаю, что после этого встанет вопрос о подготовке новой программы, а не продолжении stand-by. Причем есть факторы, которые меня заставляют вообще допускать, что это сотрудничество вообще может прекратиться. Например, то, что откладывается реформа энергорынка. Но платежи по внешним долгам нам нужно делать. А значит у нас будет либо слишком дорогой долг, или мы вообще можем огласить дефолт, после чего все сценарии, описанные в бюджетной декларации, станут неактуальными. Потому что в таком случае будет стремительный рост курса валют к гривне, стремительный рост инфляции и падение экономики. Кроме того, есть риск падения поступлений от ГТС. Это также уменьшает возможности для роста экономики и вообще доходов бюджета. Есть также риски новой волны глобального кризиса, который МВФ прогнозирует на следующий год. Я также склонен думать, что это будет и в 2021 году. Если же сценарии глобального кризиса будут запущены, упадут цены на сырьевые товары и, соответственно, у нас будут проблемы с курсом гривни, с поступлениями в бюджет и т.д.», – перечисляет риски Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, именно потому, что пока непонятно, по какому сценарию будет развиваться мировой кризис, какие собственно украинские риски могут проявиться – озвученные показатели, например курс валют, можно считать лишь условными.

При этом Борис Кушнирук также убежден, что трехлетнее планирование сыграет позитивную роль. Кроме инфраструктурных проектов, такой подход дает возможность беспрерывно финансировать необходимые стране реформы.

Напомним, ранее новости «Сегодня» рассказали об обещании правительства не повышать цены на электроэнергию для населения до 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram





Вы сейчас просматриваете новость » Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет». Другие Новости экономики смотрите в блоке «Последние новости»

АВТОР:

Александра Романюк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?

Выделите некорректный текст мышкой

Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ





Источник