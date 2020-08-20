курс доллара и евро — вверх или вниз — Минфин

Вчерашний день снова не порадовал поклонников гривны на валютном межбанке. За 19 августа котировки безналичного доллара и евро опять выросли — до 27,43/27,46 гривен по американской валюте и до 32,75/32,78 по евро.

Назвать этот рост чем-то критичным для нашей экономики мы не можем -Украина переживала и скачки курса до 1 грн за день — но тенденция последних двух дней по росту котировок несколько настораживает и психологически готовит участников торгов к продолжению проседания гривны, что является нестандартным в пик бюджетных платежей у клиентов.

Подорожание валюты провоцирует продавцов-экспортеров к придерживанию части валютной выручки с целью ее продажи в дальнейшем только по максимально высокому курсу и это сокращает объем предложения на торгах.Что в свою очередь стимулирует покупателей не особо торговаться по котировкам, чем только еще больше разогревает аппетиты как продавцов валюты, так и спекулянтов.

Видео: Ждать ли сюрпризов по курсу доллара и евро в ближайшее время

Сегодня противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов на фоне завершения периода бюджетных расчетов у клиентов будет основным мотиватором поведения участников межбанка. Валютные котировки явно «разогрели» за последние два дня и эту тенденцию спекулянты постараются поддержать и сегодня, подстраиваясь под действия крупных игроков и максимально раскачивая котировки в течение дня.

Поможет спекулянтам сегодня и усиливающиеся колебания пары евро/доллар на внешних рынках, что опосредованно позволяет им зарабатывать и на скачках курса евро относительно гривны во время торговой сессии.

Нацбанк не будет особо вмешиваться в ситуацию при росте котировок на торгах, но при наличии ситуативного превышения предложения доллара — выйдет на рынок с его покупкой в резервы.

На четверг «Минфин» прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке в связи с пиком бюджетных платежей и приближением трехдневных выходных и объем операций на торгах в пределах до $180-230 млн при совершении до 700 сделок.

На наличном рынке владельцы обменок пока свою стратегию менять не будут и продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на объемы реального спроса и предложения в своем регионе. Уровень спреда по доллару сохранится в пределах до 20 копеек, а по евро — в пределах до 30 копеек. При значительных скачках курса евро на межбанке — финансисты снова начнут часто менять свои ценники по наличному евро в обменниках в течение дня.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на 20 августа будут находиться в пределах: доллар — коридор 27,35- 27,60 гривен, евро — коридор 32,25 — 32,80 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар — коридор покупок и продаж 27,30- 27,70 гривен, евро — коридор 32,00 — 33,00 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,25-27,37 и продажа 27,50-27,75 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,30 -27,45 гривен и продажа 27,48-27,60.

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