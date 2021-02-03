Курс доллара и евро в среду, 3 февраля 2021, в Украине

Официальный курс доллара на среду, 3 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,05 грн/$, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим торговым днем.

В свою очередь евро подешевел на 11 копеек – его курс составил 33,79 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны в среду, 3 февраля, подбирается к отметке 28 грн/$ после того, как премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил о перевыполнении доходной части государственного бюджета страны в январе 2021 года на 7%. В общей сложности за этот период поступило 66 млрд грн ($2,3 млрд).

«Накануне активность немного возросла, благодаря чему была преодолена отметка 28,1 грн/$, но укрепить гривну к уровню 28 грн/$ продавцам не удалось», – отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Размещение ОВГЗ Министерством финансов всего на 5,3 млрд грн и низкая активность нерезидентов свидетельствуют о том, что продавцы могут не пробить уровень сходу. Хотя налоговые выплаты начала февраля способствуют продажам валюты экспортерами.

«На фоне заявлений министра финансов Сергея Марченко о возможных колебаниях нацвалюты в пределах 10% гривна, вероятно, продолжит держаться вблизи отметки 28 грн/$», – добавил Шевчишин.

Напомним, торги на межбанке во вторник, 2 февраля, открывались довольно узким диапазоном 28,01-28,04 грн/$. В течение дня торги проходили в диапазоне 28,03-28,08 грн/$. По словам директора департамента казначейских операций Аккордбанка Юрия Ефремова, никаких перекосов в сторону спроса или предложений не было, хотя иногда чувствовалось, что предложение таки преобладало над спросом.

Далее цена по иностранной валюте сразу выросла до уровня 28,05-28,07 грн/$ и сбалансировалась на нем.

«Торги осуществлялись в данных пределах до обеденного перерыва. Во второй половине дня на рынке стало больше предложения, торги проходили в диапазоне 28,03-28,05 грн/$», – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

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Вместе с тем, говорят казначеи, вчера повышенное предложение было полностью абсорбировано возросшим спросом.

«Первая половина торгов прошла преимущественно в коридоре 28,05-28,065 грн/$. Хотя на минимумах котировки доходили до 28,03-28,05 грн/$. А во второй половине дня основной торговый диапазон сместился в коридор 28,03-28,06 грн/$. На этих уровнях сессия и закрывалась», – отметил нам главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Сегодня в первой половине дня тренд на укрепление гривны сохранится, считают банкиры. Благодаря чему котировки могут опуститься к психологической отметке 28 грн/$.

«Не думаю, что удастся пробить этот уровень. Более того, во второй половине торгов на фоне более сдержанного предложения не исключен курсовой откат», – говорит Юрий Каребин.

По прогнозам казначеев, торги на межбанке в среду пройдут в рамках 28-28,12 грн/$.

Курс в обменниках

В среду на наличном рынке американская валюта пока остается относительно стабильной. А вот евро несколько просел.

Банки и обменники выставляют сегодня котировки гривны к доллару в пределах 27,95-28,15 гривны. Евро покупают за 33,5 гривны, а продают по 33,95 гривны.

Курс на черном рынке

USD 28,039/28,098;

EUR 33,666/33,781;

RUB 0,365/0,372.

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