Курс доллара и евро в среду, 27 января 2021, в Украине

Официальный курс доллара на среду, 27 января, установлен Нацбанком на уровне 28,15 грн/$, что на 1 копейку ниже в сравнении с предыдущим торговым днем.

Евро за день подешевел на 4 копейки – его курс составил 34,18 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны в среду, 27 января, сохраняет свою стабильность и торгуется на уровне 28,15 грн/$.

Напомним, вчера межбанк открывался котировками 28,14-28,16. Закрывалась сессия в рамках 28,175-28,18 грн/$.

В ходе вчерашнего аукциона Минфин привлек 7,5 млрд грн. Это не слишком большая сумма в сравнении даже с размещением в прошлый вторник, однако уровень участия нерезидентов в торгах, скорее всего, был значительным. Наибольшим спросом пользовались ОВГЗ сроком на 1,5 и 2 года – их разместили на 6,6 млрд грн.

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Роль нерезидентов сегодня будет меньшей, говорят казначеи.

«Утром еще могут быть продажи под расчеты с Минфином, но во второй половине дня спрос начнет преобладать. В том числе и за счет дополнительной ликвидности на рынке – сегодня Министерство финансов будет гасить ОВГЗ на 6,3 млрд грн», – отметил в беседе с UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

С 15 января гривна находится в узком диапазоне колебаний – 28,1-28,3 грн/$, который удерживается даже без помощи НБУ.

«Сейчас проходит период активных налоговых платежей (экспортеры заводят валюту) и погашений по НДС (экспортеры получают гривну), и ситуация на рынке будет зависеть от баланса этих выплат», – отметил нам руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нерезиденты хоть и присутствуют на рынке, их активность не такая значительная, чтобы двинуть рынок, поскольку локальные игроки сами достаточно активны, а торговые обороты накануне поднялись до $180 млн.

Влияние на гривну оказывают данные о росте госдолга в декабре 2020 года на $6,01 млрд – до $90,26 млрд.

«Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться достаточно стабильной возле отметки 28,2 грн/$. Следим за границами действующего диапазона 28,1-28,3 грн/$, выход из которого определит дальнейшую тенденцию рынка», – говорит Шевчишин.

Существенного роста котировок банкиры не ждут, поскольку фактор выплаты НДС-возмещения (сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 2,8 млрд грн) будет частично компенсироваться потребностями бизнеса в гривне для уплаты налогов (до 29 января), а также выплаты зарплат.

«По нашим оценкам, торги на межбанке в среду пройдут в рамках 28,12-28,25 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

С утра курс наличного доллара подрос на несколько копеек. Впрочем, как и евро.

Банки и обменники выставляют сегодня котировки гривны к доллару в среднем диапазоне 28,1-28,3 гривны. Евро покупают по 33,9, а продают по 34,35 гривны.

Курс на черном рынке

USD 28,169/28,235;

EUR 34,052/34,149;

RUB 0,368/0,377.

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