Курс доллара и евро в обменниках Киева немного повысился

09 августа 2018, четверг, 10:43 164

2018-08-09T10:43:00+03:00

Финансы

2018-08-10T16:00:12+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Курс доллара и евро в обменниках Киева немного повысился

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08 августа на 2,55 коп. до 27,2661 UAH/USD, курс покупки — на 3,91 коп. до 26,9397 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,73 коп. до 31,1006 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,05 коп. до 31,7442 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:



Доллар США

Евро

10 российских рублей



Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

26,9397

27,2661

31,1006

31,7442

3,85

4,33

Максимальный

27,1000

27,7500

31,4000

32,3000

4,12

5,00

Минимальный

26,5000

27,1200

30,7000

31,5500

2,85

4,18

Как сообщали Українські Новини, 8 августа в обменниках Киева понизился курс доллара и евро.

Тем временем в июле международные резервы продолжили сокращаться.





Источник