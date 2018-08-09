09 августа 2018, четверг, 10:43 164
2018-08-09T10:43:00+03:00
Финансы
2018-08-10T16:00:12+03:00
Українські Новини
Українські Новини
Курс доллара и евро в обменниках Киева немного повысился
В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 08 августа на 2,55 коп. до 27,2661 UAH/USD, курс покупки — на 3,91 коп. до 26,9397 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 1,73 коп. до 31,1006 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,05 коп. до 31,7442 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
Доллар США
Евро
10 российских рублей
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Средний
26,9397
27,2661
31,1006
31,7442
3,85
4,33
Максимальный
27,1000
27,7500
31,4000
32,3000
4,12
5,00
Минимальный
26,5000
27,1200
30,7000
31,5500
2,85
4,18
Как сообщали Українські Новини, 8 августа в обменниках Киева понизился курс доллара и евро.
Тем временем в июле международные резервы продолжили сокращаться.