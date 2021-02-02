Курс доллара и евро на 2 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на вторник, 2 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,06 грн/$, что на 7 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел за день сразу на 25 копеек– его курс составил 33,9 грн/€.

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Курс на межбанке

Сегодня межбанк открывался котировками на уровне 28,13-28,16 грн/$. Почти сразу курс пошел вниз и достиг значений 28,05-28,07 грн/$.

Напомним, в понедельник, 1 февраля, межбанковский рынок открывался курсом 28,1-28,14 грн/$. Дневной минимум зафиксировали на отметках 28,03-28,05 грн/$. К обеду курс немного подрос до 28,05-28,06 грн/$. И до конца дня курсовой коридор оставался неизменным.

«Утро понедельника начиналось котировками 28,11-28,15 грн/$. После первых соглашений, зафиксированных в торговом терминале Bloomberg по 28,11 грн/$, рынок отреагировал снижением котировок иностранной валюты до уровня 28,08-28,1 грн/$. Далее курс безналичного доллара снизился до отметки 28,05-28,07 грн/$», – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

От сегодняшних торгов казначеи ждут ощутимого роста объема – во вторник Минфин проведет регулярный ОВГЗ-аукцион, и нерезиденты начнут активнее продавать валюту.

С другой стороны, этого ждут и покупатели, которые вчера не спешили заключать сделки, дожидаясь сегодняшних распродаж.

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Однако увеличение объема торгов вряд ли сможет поменять курсовой тренд.

«Гривна продолжит укрепляться и с высокой вероятностью сегодня пробьет отметку 28 грн/$. По нашим оценкам, торги на межбанке во вторник пройдут в рамках 27,95-28,1 грн/$», – спрогнозировал нам главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Курс в обменниках

На наличном рынке американская валюта в покупке уже ушла ниже отметки в 28 грн. Евро также дешевеет.

Банки и обменники выставляют с утра котировки гривны к доллару в среднем в пределах 27,95−28,15 гривны. Евро покупают за 33,61 гривны, а продают по 34,09 гривны.

Курс на черном рынке

USD 28,026/28,100;

EUR 33,774/33,896;

RUB 0,366/0,372.

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