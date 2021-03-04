Курс доллара и евро 4 марта 2021 в Украине

Официальный курс доллара на четверг, 4 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что на 9 копеек меньше уровня предыдущего торгового дня.

Евро за день подешевел на 5 копеек – его курс на сегодня составит 33,55 грн/€.

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Курс на межбанке

Торги на межбанковской бирже в четверг стартовали с отметок 27,82-27,83 грн. Почти сразу после старта торгов на преобладающем предложении курс покатился вниз до уровня 27,76-27,77 грн/$.

Напомним, первые сделки на межбанке в среду проходили в диапазоне 27,86-27,9 грн/$. Но на фоне преобладающего предложения валюты котировки также довольно интенсивно снижались.

Минимум вчерашнего дня составил 27,77 грн/$. Он был зафиксирован в первой половине дня.

«Доллар открыл утро на межбанке котировками в 27,94-27,99 грн/$. По данным торговой системы Bloomberg, первые сделки были заключены по курсу 27,99 грн/$. Рынок отреагировал ростом курса доллара до 28-28,02 грн/$. Далее его цена выросла и торговалась до обеда в 28,01-28,04 грн/$», – отметил нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Во второй половине дня среды гривна укрепила свои позиции: торги проходили в диапазоне в 27,9-28 грн/$.

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Как отметил нам главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин, активность торгов вчера была умеренной. В течение дня в Bloomberg прошло сделок на $110 млн. Похоже, именно невысокая ликвидность рынка и остановила НБУ от вмешательства в ход торгов – зачастую Нацбанк выходит на рынок с покупкой излишка валютного предложения после 10-копеечного проседания котировок.

«Избыточное предложение валюты формировали преимущественно экспортеры. В том числе – и производители агропродукции, которые готовятся к посевной и нуждаются в гривне. Крупных продаж или покупок валюты нерезидентами не отмечалось», – комментирует ситуацию Каребин.

Не исключено, что спрос на валюту со стороны иностранцев проявится и сегодня, прогнозируют казначеи. Вчера Минфин гасил крупную сумму по облигациям внутреннего госзайма старых выпусков, и часть этих средств уже 4 марта может оказаться на межбанке.

С другой стороны, в ближайшее время предложение валюты со стороны экспортеров будет оставаться стабильным.

По оценкам банкиров, торги на межбанке в четверг пройдут в рамках 27,7-27,85 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня курс на наличном рынке по американской валюте пошел вниз на 5-7 копеек. А евровалюта выросла в продаже, но подешевела в покупке.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару в четверг составляют 27,7-28,9 грн. Евро покупают по 33,25 грн, а продают по 33,65 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,712/27,801;

EUR 33,339/33,457;

RUB 0,370/0,374.

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