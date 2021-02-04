Курс доллара и евро 4 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на четверг, 4 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,99 грн/$, что на 6 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел за день на 16 копеек – его курс составил 33,63 грн/€.

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Курс на межбанке

Торги на межбанковском рынке в четверг стартовали с отметки 27,93-27,95 грн/$. Как только пошли первые сделки, котировки упали до уровня 27,9-27,92 грн/$.

Предложение по валюте сегодня с утра превышает спрос. Участники рынка ждут, что сегодня в ход торгов вмешается регулятор и замедлит падение американской валюты.

Напомним, вчера курс доллара на межбанке пробил отметку в 28 грн/$ и уверенно закрепился ниже психологического уровня.

«Открывались торги в рамках 28,03-28,06 грн/$, но уже первые сделки демонстрировали тренд на укрепление гривны», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Предложение валюты доминировало над спросом в течение всего дня. Уже к полудню котировки опустились до 27,97-27,99 грн/$. А к завершению торгов дошли до уровня 27,95-27,96 грн./$.

«Дневной минимум был зафиксирован на отметках 27,94-27,96 грн/$», – добавил Каребин.

В ближайшие дни существующие на межбанке тенденции будут оставаться актуальными, считают казначеи.

«Гривна продолжит плавно укрепляться. Еще возможны ситуативные всплески спроса на валюту под репатриацию дивидендов иностранными компаниями, однако они вряд ли смогут изменить обозначившийся тренд», – говорит Юрий Каребин.

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По оценкам банкиров, торги на межбанке в четверг пройдут в рамках 27,9-28,05 грн/$.

Курс в обменниках

В четверг утром котировки на наличном рынке проседают как по доллару, так и по евро.

Банки и обменники выставляют котировки гривны к доллару на уровне 27,85-28,1 гривны. Евро покупают по 33,35 гривны, продают по 33,8 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,934/28,004;

EUR 33,477/33,601;

RUB 0,363/0,370.

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