Курс доллара и евро 4 августа 2021 в Украине

Официальный курс доллара на среду, 4 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,84 – на той же отметке, что и в предыдущий торговый день.

Евро, в свою очередь, подешевел на одну копейку – до 31,89 грн.

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Курс на межбанке

Курс гривны в среду, 4 августа, продолжает минимально ослабляться против доллара США и торгуется на уровне 26,9 грн/$.

«Новость о выделении Украине безвозмездной помощи от МВФ в размере $2,7 млрд уже отыграна рынком накануне, хотя не исключены еще спекулятивные попытки сыграть на позитиве. Тем не менее, это уже подтверждающий факт выделения средств, так как ожидания помощи были озвучены в июле», – отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Ранее МВФ сообщил о выделении $650 млрд на поддержку глобальной экономики, пострадавшей в результате негативного воздействия пандемии коронавируса.

Негативом для гривны выступает ухудшение эпидемиологической ситуации. Поэтому на деловую активность в стране и настроения инвесторов оказывают влияние негативные ожидания по возможным новым ограничениям, отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

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Вчерашнее размещение Минфином ОВГЗ оказалось слабым – всего 1,9 млрд грн. Таким образом, спрос на бумаги продолжает снижаться, как со стороны банков (для которых снизилась доходность таких вложений после повышения учетной ставки НБУ), так и со стороны нерезидентов, которые остаются пассивными в отношении украинского долга.

За первые два дня августа нерезиденты вышли из ОВГЗ на 973 млн грн, тогда как за июль закрыли позиции на 3,5 млрд грн.

«В ближайшей перспективе ожидаем плавное сползание курса в зону 27 грн/$, однако оптимизм в отношении выделения средств от МВФ может сдержать покупателей», – дал свой прогноз Шевчишин.

Напомним, первая сделка на межбанке во вторник, 3 августа, прошла необычно рано и по курсу выше показателей уровня закрытия понедельника – 26,89 грн/$. Что, впрочем, никак не отражало реальной ситуации на рынке.

«К началу активных торгов около 10:00 котировки опустились до 26,85-26,88 грн/$. А еще спустя полчаса стабилизировались в рамках 26,82-26,84 грн/$. В этом диапазоне сделки заключались вплоть до обеда», – рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс банка Анна Волуйчак.

После первых соглашений в 10:00 утра рынок начал проседать, достигнув уровня 26,815-26,835 грн/$. Но по состоянию на 11:00 курс начал расти.

«Котировки составили 26,82-26,84 грн/$. Перед обедом произошло незначительный рост 26,83-26,84 грн/$», – заметил нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

К 14:00 объем торгов в Bloomberg достиг $150 млн. Чуть большая активность на торгах не была связана с вчерашним ОВГЗ-аукционом, говорит Волуйчак, хотя банки нерезиденты, традиционно обслуживающие сделки иностранных инвесторов, вчера были замечены с продажей валюты.

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Минфин вновь отказался от повышения доходности бумаг и значительного спроса во вторник на них не было. Суммарно ведомство привлекло в ходе вчерашнего размещения 1,89 млрд грн.

«Во второй половине дня на фоне снизившейся ликвидности небольшой дополнительный спрос вызвал рост котировок», – подметила нам Волуйчак.

К закрытию торгов вторника с расчетами TOD (на сегодня) они выросли до 26,85-26,87 грн/$. То есть финишировал рынок примерно на тех же уровнях, что и в понедельник.

«Перед закрытием рынок начал расти, котировки закрытия составили 26,87-26,89 грн/$», – добавил Якобчук.

Общий объем торгов в Bloomberg составил $181 млн.

В целом, торги прошли относительно сбалансированно. На рынке хватало продавцов, но и недостатка в объеме спроса также не наблюдалось.

НБУ во вчерашней сессии участия не принимал.

Крупных погашений ОВГЗ старых выпусков в среду не запланировано. А потенциально негативная психологическая реакция на скромные объемы ОВГЗ-аукциона сегодня во многом будет нивелироваться новостями о зачислении $2,7 млрд от МВФ в конце августа.

С высокой вероятностью большая часть торгов в среду пройдет при относительном балансе спроса и предложения.

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Однако, говорит Волуйчак, во второй половине дня не исключен незначительный рост котировок, обусловленный перечислением купонных платежей по размещенным ранее выпускам гособлигаций. Но их объемы не настолько значительны, чтобы оказать существенное влияние на курсовую динамику.

«Полагаю, сегодняшние торги пройдут в рамках коридора 26,82-27,97 грн/$», – спрогнозировала нам директор департамента казначейских операций Юнекс банка.

Курс в обменниках

На наличном рынке сегодня с утра американская валюта прибавила в цене три-десять копеек. Евро прибавил три копейки в продаже.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару в первой половине дня составляют 26,8-27 грн/$. Евровалюту покупают по 31,7 грн/$, а продают по 32,03 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 26,922/27,034;

EUR 31,776/31,882;

RUB 0,363/0,367.

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