Курс доллара и евро 24 сентября 2021 в Украине

Официальный курс доллара на пятницу, 24 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,52 грн/$ – на 15 копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевел на 20 копеек – его курс составил 31,08 грн/€.

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Курс на межбанке

Сегодня межбанковский валютный рынок открывался в диапазоне 26,61-26,63 грн/$. К 11:00 курс американской валюты начал проседать, и опустился до уровня 26,57-26,59 грн. Пока что рынок только набирает обороты, в основном идут сделки до $1 млн.

Как и вчера с самого утра на рынок уже выходил регулятор с покупкой «поддерживающих» $5 млн по 26,63 грн.

Напомним, торги четверга, 23 сентября, открывались существенным преобладанием предложения иностранной валюты над спросом.

Как сообщила UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, продавцы с первых минут активно соглашались на «биды» покупателей – первая вчерашняя сделка в Bloomberg прошла по 26,565 грн/$, что лишь было немногим выше стартовых котировок, выставляемых покупателями.

Высокая активность продавцов привела к резкому снижению котировок. Ближе к 11 часам рынок пересек отметку 26,5 грн/$ и продолжил двигаться вниз. Такая динамика вынудила НБУ выйти на торги с крупным лотом на покупку доллара по 26,47 грн/$.

«Однако достичь этого уровня вчера рынок не смог. Как только основное предложение иностранной валюты было реализовано, котировки плавно пошли вверх», – уточняет Волуйчак.

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Незадолго до обеда четверга на рынке возник существенный дисбаланс: покупатели, выжидавшие утром еще более глубокого укрепления гривны, активизировались. Но к этому моменту предложения на рынке осталось совсем немного.

По словам казначея, кроме того, активизировались и спекулятивно настроенные участники рынка, что привело к резкому росту курса. К 13 часам пара гривна/доллар торговалась в диапазоне 26,6-26,63 грн/$.

К завершению вчерашней сессии с расчетами TOD (день в день) котировки поднялись до уровней 26,62-26,65 грн/$.

«Объем торгов четверга нельзя назвать очень значительным – за день в Bloomberg прошло сделок на $165 млн. Однако волатильность при этом была очень существенной», – рассказала она.

Главным образом это свидетельствует о растерянности: среди участников нет однозначного прогноза относительно дальнейшего направления движения.

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Конец месяца – традиционный период выплаты НДС-возмещения, что сдерживает объем валютного предложения на рынке и провоцирует рост котировок.

Однако активные распродажи экспортеров в последние два дня дезориентировали рынок.

Вчера Госказначейство направило экспортерам 2,2 млрд грн НДС-возмещения. Это достаточно крупный транш, и он может стимулировать рост котировок в ходе сегодняшней сессии, добавляет Волуйчак.

«С высокой вероятностью в ближайшие несколько дней на рынке будет сохраняться высокая волатильность. Полагаю, торги пятницы на межбанке пройдут в рамках 26,55-26,75 грн/$», – прогнозирует банкир.

Курс в обменниках

На наличном рынке доллар с утра подрос в продаже на три копейки, а евро – на девять.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару в первой половине дня составляют 26,55-26,75 грн/$. Евровалюту покупают по 31 грн/€, а продают по 31,37 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 26,637/26,718;

EUR 31,134/31,263;

RUB 0,360/0,364.

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