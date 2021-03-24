Курс доллара и евро 24 марта 2021 в Украине

Официальный курс доллара на среду, 24 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,72 грн/$, что на 4 копейки выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел на 5 копеек – его курс на сегодня составил 32,93 грн/€.

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Курс на межбанке

Сегодня торги на межбанковской валютной бирже открывались котировками 27,83-27,85 грн/$. После первых сделок курс пошел вверх на повышенном спросе до уровня 27,84-27,86 грн.

Напомним, во вторник, 23 марта, утро на межбанке по американской валюте начиналось котировками 27,67-27,68 грн/$, говорит в комментарии UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. По его словам, после этого курс безналичного доллара вырос до отметки 27,72-27,74 грн/$.

В то же время, как рассказал главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин, вчера предложения на межбанке явно не хватало. По его словам, на этом фоне котировки хоть и не слишком быстро, но стабильно росли, достигнув к обеду уровней 27,73-27,75 грн/$.

Уверенный рост курса сдерживал продажи – экспортеры не спешили отдавать валюту, дожидаясь лучших показателей. А спекулятивно настроенные участники рынка активно подыгрывали возникшему тренду.

Необычно высокая активность покупателей в обед и сразу после него подняла котировки вторника еще выше – до 27,8-27,83 грн/$. О таких же цифрах говорит и Якобчук. И только распродажи одного из госбанков смогли остановить ослабление гривны. Закрывались вчерашние торги на уровнях 27,76-27,79 грн/$.

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«Резкий курсовой разворот, очевидно, объясняется ошибочной стратегией значительного числа участников рынка. Многие вчера делали ставку на крупные распродажи нерезидентов в преддверии ОВГЗ-аукциона. Включая покупателей, выжидающих, когда купить валюту можно будет более выгодно», – отметил Каребин.

Однако объема, на который все рассчитывали, не оказалось. И отложенный спрос привел к росту курса. Суммарный объем сделок в Bloomberg во вторник составил $190 млн. Нацбанк на рынок не выходил.

Как прогнозирует банкир, сегодня в первой половине дня гривна укрепится. На рынок, по всей вероятности, попадут пусть и небольшие, но дополнительные объемы валюты от нерезидентов для расчетов с Минфином за купленные сегодня ОВГЗ.

«Однако ближе к обеду с высокой вероятностью котировки снова начнут расти. Кроме прочего, этот тренд будет подогреваться покупками валюты теми нерезидентами, которые будут фиксировать прибыль после погашения старых ОВГЗ на 12 млрд грн», – рассчитывает Каребин.

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Финансист утверждает, что это увеличит спрос. С другой стороны, сдерживать предложение будут выплаты НДС-возмещения экспортерам. Вчера их объем резко упал с 709 млн грн в понедельник до 163 млн грн во вторник. Однако сегодня он скорее всего существенно возрастет.

По его прогнозам, торги на межбанке в среду пройдут в рамках 27,7-27,85 грн/$.

Курс в обменниках

На наличном рынке сегодня котировки по американской валюте подросли на 5 копеек. Евровалюта в покупке, наоборот, подешевела на 5 копеек.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару составляют 27,65-27,85 грн. Евровалюту покупают по 32,7 грн, а продают по 33,1 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,732/27,771;

EUR 33,045/33,129;

RUB 0,371/0,375.

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