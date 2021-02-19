Курс доллара и евро 19 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на пятницу, 19 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что на 6 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Курс евро за день не претерпел изменений – его курс на сегодня составил 33,64 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны сегодня торгуется на уровне 27,85 грн/$.

Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достингнуть баланса между спросом и предложением. Однако в ближайшее время аграрии начнут готовиться к посевной и заводить валюту в страну.

«Из новостей выделим сообщения о том, что вакцина от коронавируса Pfizer может быть доставлена в Украину в конце февраля – начале марта. Ранее Минздрав сообщал о том, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer от Covid-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму Covax», – отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время число заболеваний растет, что вновь становится угрозой деловой активности и сдерживает покупателей валюты и импортеров.

«Вероятно, в ближайшее время гривна сохранит стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 грн/$. Но на следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс», – добавил Шевчишин.

Напомним, четверг на межбанке прошел в очень спокойном режиме, невзирая на существенно возросший объем торгов.

Открывались торги в рамках 27,84-27,88 грн/$. И после небольшой корректировки стабилизировались на уровнях 27,83-27,87 грн/$.

«До обеденного перерыва курс американской валюты колебался в диапазоне 27,83-26,87 грн/$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,83-27,85 грн/$», – отметил в беседе с UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В этом диапазоне сделки проходили вплоть до окончания торгов. «Закрывался рынок на отметках 24,84-24,86 грн/$», – подметил нам главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Окончание рабочей недели на межбанке, по оценкам казначеев, пройдет в относительно спокойном ритме с незначительными тенденциями к укреплению гривны.

«Главным образом, влиять на это будут распродажи валюты нерезидентами под покупку ОВГЗ», – говорит Каребин.

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Всплеск спроса со стороны импортеров, который отмечался вчера, в пятницу начнет угасать. Хотя объем его все еще будет значительным.

«По нашим оценкам, торги на межбанке в пятницу пройдут в рамках 27,8-27,95 грн/$», – добавил Каребин.

Курс в обменниках

Сегодня на наличном рынке курс американской валюты сильно не поменялся по сравнению со вчерашним днем. А вот евровалюта подросла примерно на 10 копеек.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару в первой половине дня составляют 27,75-27,95 гривны. Евро покупают по 33,4 гривны, а продают по 33,8 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,883/27,907;

EUR 33,598/33,718;

RUB 0,371/0,377.

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