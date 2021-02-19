Курс доллара и евро 19 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на пятницу, 19 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что на 6 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Курс евро за день не претерпел изменений – его курс на сегодня составил 33,64 грн/€.
Ждать ли 30 грн/$ и 37 грн/€. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе, 15-21 февраля
Курс на межбанке
Курс гривны сегодня торгуется на уровне 27,85 грн/$.
Нерезиденты снизили свое присутствие на рынке, что позволило достингнуть баланса между спросом и предложением. Однако в ближайшее время аграрии начнут готовиться к посевной и заводить валюту в страну.
«Из новостей выделим сообщения о том, что вакцина от коронавируса Pfizer может быть доставлена в Украину в конце февраля – начале марта. Ранее Минздрав сообщал о том, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer от Covid-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму Covax», – отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
В то же время число заболеваний растет, что вновь становится угрозой деловой активности и сдерживает покупателей валюты и импортеров.
«Вероятно, в ближайшее время гривна сохранит стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 грн/$. Но на следующей неделе аграрии избыточным предложением могут надавить на курс», – добавил Шевчишин.
Напомним, четверг на межбанке прошел в очень спокойном режиме, невзирая на существенно возросший объем торгов.
Открывались торги в рамках 27,84-27,88 грн/$. И после небольшой корректировки стабилизировались на уровнях 27,83-27,87 грн/$.
«До обеденного перерыва курс американской валюты колебался в диапазоне 27,83-26,87 грн/$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,83-27,85 грн/$», – отметил в беседе с UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
В этом диапазоне сделки проходили вплоть до окончания торгов. «Закрывался рынок на отметках 24,84-24,86 грн/$», – подметил нам главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.
Окончание рабочей недели на межбанке, по оценкам казначеев, пройдет в относительно спокойном ритме с незначительными тенденциями к укреплению гривны.
«Главным образом, влиять на это будут распродажи валюты нерезидентами под покупку ОВГЗ», – говорит Каребин.
В Dragon Capital рассказали, каким будет курс гривны к концу года
Всплеск спроса со стороны импортеров, который отмечался вчера, в пятницу начнет угасать. Хотя объем его все еще будет значительным.
«По нашим оценкам, торги на межбанке в пятницу пройдут в рамках 27,8-27,95 грн/$», – добавил Каребин.
Курс в обменниках
Сегодня на наличном рынке курс американской валюты сильно не поменялся по сравнению со вчерашним днем. А вот евровалюта подросла примерно на 10 копеек.
В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару в первой половине дня составляют 27,75-27,95 гривны. Евро покупают по 33,4 гривны, а продают по 33,8 гривны.
Курс на черном рынке
- USD 27,883/27,907;
- EUR 33,598/33,718;
- RUB 0,371/0,377.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о
ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в
мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook,
Instagram.