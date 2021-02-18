Курс доллара и евро 18 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на четверг, 18 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,9 грн/$, что на 7 копеек выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел за день на 13 копеек – его курс составил 33,64 грн/€.

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Курс на межбанке

В четверг торги на межбанковском рынке стартовали снижением курса доллара. В начале сессии котировки составляли 27,84-27,86 грн/$, а вскоре после первых сделок они пошли вниз к уровню 27,82-27,84 грн/$. Пока что валютное предложение превышает спрос на нее.

Напомним, вчера ситуация в начале торгов была иная – в начале сессии спрос преобладал над предложением, и котировки с уровней открытия 27,9-27,93 грн/$ к 11 часам достигли отметки 27,95 грн/$.

Однако после 11:00 предложение валюты резко возросло, и курс за 20 минут опустился до 27,85-27,88 грн/$. «С выходом большего количества участников на рынок курс иностранной валюты снизился до отметки 27,89-27,91 грн/$, – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

После небольшого отскока гривна после обеда вновь начала укрепляться. «Во второй половине дня курс украинской гривны постепенно укрепился до уровня 27,8-27,83 грн/$», – добавил Якобчук.

Закрывался рынок в среду на уровне 27,81-27,83 грн/$.

«Среда был последним выходным днем в Китае по случаю Нового года. Потому мы ожидаем увеличения объема валютных покупок со стороны импортеров», – заметил Каребин.

Балансировать рынок будет приближающаяся дата уплаты налогов, требующая дополнительных гривневых ресурсов. А также возможные продажи валюты нерезидентами под будущий ОВГЗ-аукцион.

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Впрочем, значительного валютного предложения по этой статье ждать вряд ли стоит.

С начала этой недели Госказначейство выплачивает экспортерам в среднем по 200 млн грн НДС-возмещения.

Таких объемов недостаточно для ощутимого влияния на котировки. И рассчитывать на значительный рост выплат до конца недели не приходится.

Это дает основания прогнозировать относительно спокойную ситуацию на валютном рынке в четверг.

«По нашим оценкам, торги на межбанке сегодня пройдут в рамках 27,75-27,95 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

Сегодня в первой половине дня курс основных валют резко пошел вниз. По доллару, правда, спред между покупкой и продажей пока довольно широкий.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару сегодня составляют 27,75-27,95 гривны. Евро покупают по 33,28 гривны, а продают по 33,7 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,873/27,924;

EUR 33,529/33,614;

RUB 0,371/0,378.

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