Курс доллара и евро 10 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на среду, 10 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,64 грн/$, что на 2 копейки ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подорожал за день на 18 копеек – его курс составил 33,44 грн/€.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе, 8-14 февраля

Курс на межбанке

Курс гривны в среду остается относительно стабильным, на уровне 27,7 грн/$.

«Такая динамика наблюдается после того, как накануне на рынке появились покупатели, в результате чего часть спекулянтов, в том числе среди банков, начала закрывать короткие позиции в долларе», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время накануне Минфин привлек 13,1 млрд грн в бюджет через ОВГЗ, что могло создать небольшую нехватку гривны на рынке и также способствовало развороту курса.

«Отдельно выделим публикацию данных по инфляции, которая по итогам января достигла 6,1% в годовом выражении, что будет подталкивать НБУ к возможному решению по ужесточению кредитно-денежной политики уже в феврале», – отметил Шевчишин.

Кроме того, Национальный банк заявил о том, что проведет стресс-тестирование 30 банков в 2021 году после перерыва из-за пандемии.

«Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит держаться на достигнутых уровнях и будет двигаться в диапазоне 27,6-27,9 грн/$», – добавил Андрей Шевчишин.

Напомним, вчера торги на межбанке ознаменовались неожиданным курсовым разворотом. Открывалась сессия в рамках 27,57-27,62 грн/$.

Активно скупали валюту госбанки, импортеры, да и остальные финучреждения, которые активно распродавали валюту в последние дни, начали активно ее покупать, почувствовав смену курсового тренда.

«В результате к обеду котировки выросли до 27,69-27,72 грн/$. А закрывалась сессия уровнями 27,69-27,71 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

В ходе сегодняшних торгов доллар продолжит укреплять позиции относительно гривны, считает казначей. Поддержку этому тренду окажут еще и экспортеры, которые будут внимательно следить за котировками, рассчитывая на дальнейший рост.

В Dragon Capital рассказали, каким будет курс гривны к концу года

Кроме того, в среду Минфину предстоит погасить старых ОВГЗ суммарно на 3,9 млрд грн.

«Это относительно крупная сумма, и она может оказать небольшое влияние на торги. Хотя значительная ее часть, скорее всего, будет реинвестирована в бумаги новых выпусков», – считает Юрий Каребин.

По прогнозу банкиров, торги на межбанке сегодня пройдут в рамках 27,65-27,8 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня курс американской валюты, отыгрывая вчерашний межбанковский тренд, несколько подорожал. Котировки по евро также подросли.

В банках и обменниках котировки гривны к доллару составляют 27,64-27,85 гривны. Евро покупают по 33,25 гривны, а продают по 33,7 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,801/27,879;

EUR 33,462/33,628;

RUB 0,368/0,377.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о

ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в

мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook,

Instagram.





Источник