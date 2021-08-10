Курс доллара и евро 10 августа 2021 в Украине

Официальный курс доллара на вторник, 10 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,8 – на три копейки меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевел на 14 копеек – до 31,53 грн.

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Курс на межбанке

Сегодня, 10 августа, торги на межбанковской валютной бирже стартовали с отметок 26,73-26,75 грн. к 11:00 котировки выросли до уровня 26,75-26,77 грн/$.

С утра НБУ уже дважды выходил на рынок с покупкой валюты, что провоцирует рост курса. Оба раза регулятор скупал доллар по 26,72 грн/$. К 12:00 курс снова опустился до значений 26,73-26,75 грн, что немногим выше уровня регулятора, который таким образом не дает валютным котировкам сильно просесть.

Напомним, торги в понедельник на межбанке стартовали с умеренного роста котировок. Первая сделка прошла по 26,79 грн/$, чуть ниже уровней закрытия в пятницу, сообщила UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Такие же цифры назвал нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

«В понедельник с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,79-26,81 грн/$. После первых соглашений в 10:00 утра рынок начал расти, достигнув уровня 26,8-26,81 грн/$», – рассказал Якобчук.

По словам Волуйчак, в первой половине вчерашнего дня спрос незначительно преобладал над предположением, толкая котировки вверх. Максимальных значений они достигли в районе полудня – 26,83-26,85 грн/$. Рост провоцировался в основном поспешностью покупателей.

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«К 14 часам котировки вернулись к уровням открытия – 26,78-26,8 грн/$. А к завершению торгов с расчетами TOD (на сегодня) опустились еще ниже, до 26,74-26,76 грн/$», – отметила Волуйчак.

Объем торгов в Bloomberg резко сократился и составил $133 млн, что примерно соответствует средним значениям понедельника.

Кроме прочего это означает, что дополнительного стимула к укреплению за счет валютных продаж нерезидентов под сегодняшний ОВГЗ-аукцион гривна вряд ли получит.

«Полагаю, в ближайшие недели портфель ОВГЗ продолжит плавно сокращаться, поддерживаемый укреплением гривны и положительными новостями о пересмотре кредитного рейтинга Украины», – предположила она.

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Вместе с тем, без повышения доходности гособлигаций говорить о возвращении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов пока оснований нет.

Особенно в свете свежих данных по инфляционной динамике – вчера Госстат сообщил, что по итогам июля рост потребительских цен ускорился до 10,2% в годовом измерении. Это существенно снижает реальную доходность украинских гособлигаций.

Вместе с тем, Волуйчак пока не видит оснований прогнозировать существенные колебания курса на межбанке. По ее оценкам, вторник пройдет относительно спокойно, при этом будет преобладать тренд на укрепление гривны.

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«Полагаю, котировки в течение дня будут находиться в рамках 26,68-26,85 грн/$», – прогнозирует она.

Курс в обменниках

На наличном рынке доллар с утра подешевел на пять копеек. Евро подешевел на 9-10 копеек.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару вечером составляют 26,75-26,95 грн/$. Евровалюту покупают по 31,4 грн/€, а продают по 31,8 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 26,829/26,929;

EUR 31,442/31,562;

RUB 0,359/0,364.

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