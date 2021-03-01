Курс доллара и евро 1 марта 2021 в Украине

Официальный курс доллара на понедельник, 1 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,94 грн/$, что на 1 копейку выше уровня предыдущего торгового дня .

Евро подешевел за день на целых 30 копеек – его курс составил 33,84 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны в понедельник, 1 марта, торгуется на уровне 28 грн/$. Валютный рынок ищет баланс и пытается угадать расположение сил. Импортеры по-прежнему слабы, и на их активность не стоит рассчитывать.

«Покупки валюты госкомпаниями и банками можно рассматривать как ситуативные. Внимание участников рынка направлено на продавцов валюты, именно они наращиванием или снижением предложения могут задать направление курсу. Следим за нерезидентами, которые снизили закупки валюты под ОВГЗ, а на фоне обвала на мировых финансовых рынках на прошлой неделе взяли паузу», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

С другой стороны, по мере улучшения погоды наращивают свои заявки на продажу валюты аграрии, именно они в начале весны становятся главными продавцами валюты.

Среди новостей, которые будут влиять на рынок, – ухудшение эпидемиологической ситуации и риски ужесточения карантина в регионах, что в целом и сдерживает импортеров и население от покупок валюты.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом, что было в целом ожидаемо.

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Также отметим подписанный указ президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении отстранения главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи еще на месяц.

«Вероятно, на внутренних негативных факторах гривна еще несколько ослабеет и может пробить психологическую отметку 28 грн/$», – подметил Шевчишин.

Напомним, торги на межбанке в пятницу открывались довольно узко, в рамках 27,87-27,93 грн/$. В начале сессии участники пробовали раскачать рынок как в одну, так и в другую сторону, однако эти попытки не увенчались успехом.

«До обеда сделки проходили в довольно узком диапазоне 27,93-27,96 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Ситуация изменилась после обеда, когда стало известно об очередном крупном транше НДС-возмещения. Вчера Госказначейство перечислило экспортерам 4,5 млрд грн, а сегодня на их счета направили еще 2 млрд грн.

Этой новостью попытались воспользоваться спекулятивно настроенные участники. И им это даже в некоторой мере удалось.

«К завершению торгов котировки вплотную приблизились к психологической отметке 28 грн/$. Закрывалась сессия в рамках 27,97-27,98 грн/$», – добавил Каребин.

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На этой неделе волатильность на торгах, скорее всего, возрастет. Этому будут способствовать несколько факторов.

«Прежде всего, мы не ожидаем больших продаж валюты нерезидентами из-за крупного погашения, намеченного на среду. Минфин выплатит держателям старых выпусков ОВГЗ около 15 млрд грн. Что существенно ограничит аппетит нерезидентов к новым инвестициям в украинские бумаги», – отмечает Каребин.

Более того, говорит казначей, погашение приведет к увеличению спроса на валюту. Часть средств будет перевложена в бумаги новых выпусков, однако какая-то часть попадет на валютный рынок.

К тому же в четверг НБУ объявит решение о пересмотре учетной ставки. Рынок уверен, что индикатив будет повышен.

Это означает, что нерезиденты будут менее охотно покупать ОВГЗ, дожидаясь решения НБУ и, как следствие, роста доходности облигаций.

«Ближе к концу недели, вероятно, возникнет дополнительный спрос на валюту со стороны иностранных компаний под репатриацию дивидендов», – говорит главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка.

Поддержку гривне окажут относительно скромные покупки импортеров. Не исключено, что постепенно будет увеличиваться предложение валюты со стороны агропредприятий, которым нужен гривневый ресурс для подготовки к посевной.

«По нашим оценкам, торги в понедельник пройдут при относительном балансе между спросом и предложением, однако не исключено, что уже 1 марта котировки преодолеют отметку 28 грн/$. При этом торги пройдут в рамках 27,9-28,05 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

В понедельник курс американской валюты на наличном рынке вплотную подобрался к уровню в 28 грн. А вот котировки евровалюты несколько опустились по сравнениию с концом прошлой недели.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару составляют 27,82-28 грн. Евро покупают по 33,6 грн, а продают по 34 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,916/27,971;

EUR 33,619/33,728;

RUB 0,370/0,376.

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