Курс доллара — гривня на межбанке 26 августа упала после укрепления во вторник

Гривня на межбанке ослабла. Фото: «Страна»

В среду, 26 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 27,47 грн/$1 с 27,39 грн/$1 в предыдущий банковский день.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет «Интерфакс-Украина».

Так, котировки гривни на закрытии торгов составили 27,455-27,485 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,36 грн/$1 с 27,45 грн/$1 во вторник.

Кроме того, Национальный банк Украины на 27 августа установил курс на уровне 27,3860 грн/$1.

Курс основных валют на 27 августа выглядит так:

AUD 1 австралийский доллар — 19,7193,

BYN 1 белорусский рубль — 16,5105,

EUR 1 евро — 32,2812,

ILS 1 новый израильский шекель — 8,053,

PLN 1 польский злотый — 7,323,

RUB 10 российских рублей — 3,6127,

TRY 1 турецкая лира — 3,722,

GBP 1 фунт стерлингов — 35,9921,

CZK 1 чешская крона — 1,2289,

SEK 1 шведская крона — 3,1258.

Напомним, прогноз годовой инфляции в Украине улучшили до 5,9%, средний курс гривни, по данным Минэкономики, составит 27 грн/$.

Также мы писали, что доллар подешевел из-за Дня независимости, но подорожает на выплатах НДС.

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