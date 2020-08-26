Курс доллара — гривня на межбанке 26 августа упала после укрепления во вторник

Гривня на межбанке ослабла. Фото: «Страна»
В среду, 26 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 27,47 грн/$1 с 27,39 грн/$1 в предыдущий банковский день.
Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет «Интерфакс-Украина».
Так, котировки гривни на закрытии торгов составили 27,455-27,485 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,36 грн/$1 с 27,45 грн/$1 во вторник.
Кроме того, Национальный банк Украины на 27 августа установил курс на уровне 27,3860 грн/$1.
Курс основных валют на 27 августа выглядит так:
- AUD 1 австралийский доллар — 19,7193,
- BYN 1 белорусский рубль — 16,5105,
- EUR 1 евро — 32,2812,
- ILS 1 новый израильский шекель — 8,053,
- PLN 1 польский злотый — 7,323,
- RUB 10 российских рублей — 3,6127,
- TRY 1 турецкая лира — 3,722,
- GBP 1 фунт стерлингов — 35,9921,
- CZK 1 чешская крона — 1,2289,
- SEK 1 шведская крона — 3,1258.
Напомним, прогноз годовой инфляции в Украине улучшили до 5,9%, средний курс гривни, по данным Минэкономики, составит 27 грн/$.
Также мы писали, что доллар подешевел из-за Дня независимости, но подорожает на выплатах НДС.
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