Курс доллара готовится к прыжку: эксперты раскрыли все карты

Почему упал курс доллара и что будет дальше

На отечественном валютном рынке продолжает дешеветь доллар. На 9 октября Национальный банк установил стоимость валюты США на уровне 28,09 грн.

Таким образом, после выходных гривня, согласно официальному курсу, подорожала на 9 копеек, а с начала осени (3 сентября) — укрепилась на 28 копеек, передает politeka.net.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,7 процента. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,27 грн до 28,08 грн (минус 0,7 процента). Доллар на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время опустился с 28,210-28,240 грн до 28,090-28,115 грн (минус 0,4 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю просели с 27,97?28,25 до 27,95?28,19 грн (минус 0,1-0,2 процента)» — , — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Эта неделя на межбанке открылась незначительным удешевлением доллара, но финансисты считают, что ниже нынешних отметок стоимость валюты США уже вряд ли опустится:

«По итогам межбанковских торгов 8 октября доллар потерял всего 1 копейку и закрепился к вечеру в рамках 28,09-28,11 грн. Из-за выходного дня в США украинские компании не могли отправлять доллар иностранным партнерам. Поэтому не создавали значительного спроса на валюту и не давили на курс. Скорее всего, 9 октября межбанк будет открываться в рамках 28,10-28,15 грн. Вполне может возникнуть временный валютный дефицит, который, думаю, смогут покрыть банки за счет своих позиций. Доллар на рынке есть. Так что его продадут, но только чуть дороже» — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко..

В столичных обменных пунктах и кассах банков также наблюдается затишье, хотя курс валюты США начинает приподниматься. Например, 9 октября самый дешевый доллар стоит 28,07 грн. При этом средний курсовой диапазон не изменился: покупка 27,50—27,61 грн, продажа — 28,16-28,35 грн за доллар. Банкиры считают, что 9—10 октября наличный курс может еще откатиться на 2—3 копейки.

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