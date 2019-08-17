Курс доллара: эксперты рассказали, что будет с курсом в будущем

Наличный и межбанковский курсы валют расходятся / Reuters

В ближайшей перспективе наличная гривна сохранит стабильность и будет торговаться вблизи 25,3 грн за доллар, спрогнозировал руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

«Наличный и межбанковский курсы расходятся, что говорит о формировании дисбаланса на валютном рынке и растущем спросе на наличную валюту. Речь идет о смене настроений, и это сигнал к возможному ослаблению гривны», — отметил эксперт.

Как подчеркнул старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб, в ближайшую неделю ожидается незначительное снижение доллара к гривне. «Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,1 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 25,0−25,3 грн», — отметил аналитик.

Читайте такжеКурс доллара катится вниз: эксперты заговорили о 24 гривнах за баксВ свою очередь партнер компании iPlan Сергей Микулов считает, что в нынешней финансовой ситуации, в связи с укреплением гривны по отношению к доллару и евро, можно ожидать снижения стоимости товаров.

«Но это касается только тех товаров, которые импортируются и по которым есть активная конкуренция. Это техника, одежда. А вот горюче-смазочные материалы вряд ли подешевеют», — пояснил он в комментарии Фактам.

Эксперт спрогнозировал, что нынешнее укрепление гривны может продолжиться до тех пор, пока производители наших основных статей экспорта (а это зерновые и масличные культуры, руда, сталь) готовы будут терпеть снижение экспортной выручки, связанной с падением курсов иностранных валют, с учетом своих расходов на производство, затрат на капитальные инвестиции и норм прибыли.

«А еще гривна начнет девальвировать, как только уровень доходности облигаций внутреннего государственного займа и риск Украины как заемщика сравняется с более благополучными странами — альтернативами для вложения средств нерезидентов. Сейчас ими могут стать Египет, Эквадор, Колмубия.

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Если курс гривны снова пойдет вниз, то упадет уровень потребления как у населения, так и у бизнеса, замедлится рост экономики. Поэтому лучше снижать стоимость денег, чтобы дать бизнесу возможность финансировать развитие производства, наращивать его объемы, снижая таким образом себестоимость и привлекая новую валюту в страну, не допуская обвала курса», — резюмировал Микулов.

Напомним, ранее эксперты дали валютный прогноз на осень.





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