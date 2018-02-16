Курс доллара достиг минимального уровня за последние 3 года, — Reuters

В пятницу, 16 февраля, доллар подешевел до самых низких уровней более чем за три года против корзины валют , получив крупнейший еженедельный спад курса за два года, поскольку негативные настроения компенсировали любую поддержку, которую доллар может извлечь из повышения доходности казначейских облигаций. Об этом сообщает Reuters.

Так, индекс доллара против группы из шести основных валют упал до 88,253, что является самым низким с декабря 2014 года. Индекс был на пути к тому, чтобы потерять около 2% на неделе в своем крупнейшем снижении с февраля 2016 года.

Эти падения пришли, когда доходность казначейских облигаций США достигла четырехлетних максимумов, при этом инфляция в США в январе выросла сильнее, чем ожидалось, что подтвердило ожидания того, что Федеральный резерв может четыре раза увеличить процентные ставки в этом году.

Это заставило многих аналитиков озадачиться, поскольку обычно высокие доходности Казначейства обычно связаны с более сильным долларом.

Крис Тернер, глава валютной стратегии ING в Лондоне, сказал, что разбивка традиционных отношений между казначейскими облигациями США и долларом, особенно против йены, может быть объяснена тем фактом, что доходность растет на фоне забот о дефиците бюджета а не инфляции.

«Удорожание казначейских обязательств в этом году было обусловлено ростом премий за премию — инвесторы, которым необходимы премии за риск, для долгосрочного долга. Международные инвесторы требуют уступки в долларах, чтобы удерживать активы США из-за финансового риска», — сказал финансист.

Отмечается, что на курс доллара влияли некоторые факторы, в том числе опасения, что Вашингтон будет вести слабую стратегию доллара в то время, как другие страны начнут смягчать денежно-кредитную политику.

Доллар упал до 105,545 иен на азиатских торгах, самый слабый за последние 15 месяцев. Это привело к недельной потере почти 3%.

Евро поднялся до трехлетнего максимума в 1,2556 долларов, и на этой неделе он должен был получить 2,4%.

Швейцарский франк достиг 0,9190 франка за доллар, что является самым сильным с июня 2015 года.

«На рынке трудно понять, что доллар восстанавливается, особенно, поскольку основные фундаментальные показатели США, похоже, не поддерживают валюту», — сказал Шин Кадота, старший стратег Barclays в Токио.

Напомним, на прошлой неделе фондовый рынок США дважды обваливался, в результате чего мировой фондовый рынок потерял около 5 трлн долларов.

На первом падении главный американский фондовый индекс Dow Jones «просел» на 1500 пунктов.

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