Курс доллара до конца 2019 – прогноз Кабмина

Кабинет министров Украины прогнозирует курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 гривны.
Курс гривны на конец 2019 года в законопроекте О государственном бюджете Украины составляет 29,4 гривны за доллар.
В документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл.
Сейчас официальный курс гривны составляет 28,15 грн/долл.
Удержится ли гривна на уровне 29,4/$ к концу 2019?
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Мне безразлично 28%, 11 голосов
11 голосов
28%
28%
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Конечно 25%, 10 голосов
10 голосов
25%
25%
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30-34 грн/$ 25%, 10 голосов
10 голосов
25%
25%
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Выше 40 грн/$ 13%, 5 голосов
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26-28 грн/$ 8%, 3 голоса
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35-40 грн/$ 3%, 1 голос
Всего голосов: 40
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Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн.
Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.
– Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году, на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%, – говорится в документе.
Напомним, 14 сентября Кабмин утвердил и направил в Раду проект государственного бюджета на 2019 год.
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Фото: Pixabay