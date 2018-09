Курс доллара до конца 2019 – прогноз Кабмина

Кабинет министров Украины прогнозирует курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 гривны.

Курс гривны на конец 2019 года в законопроекте О государственном бюджете Украины составляет 29,4 гривны за доллар.

В документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл.

Сейчас официальный курс гривны составляет 28,15 грн/долл.

Удержится ли гривна на уровне 29,4/$ к концу 2019?

Мне безразлично 28%, 11 голосов 11 голосов

28% 28%

Конечно 25%, 10 голосов 10 голосов

25% 25%

30-34 грн/$ 25%, 10 голосов 10 голосов

25% 25%

Выше 40 грн/$ 13%, 5 голосов

26-28 грн/$ 8%, 3 голоса

35-40 грн/$ 3%, 1 голос

Всего голосов: 40

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Читайте: Бюджет Украины 2019: на оборону предлагают выделить более 5% ВВП

Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.

– Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году, на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%, – говорится в документе.

Напомним, 14 сентября Кабмин утвердил и направил в Раду проект государственного бюджета на 2019 год.

Мы также публиковали прогноз курса валют в обменниках на неделю.

Фото: Pixabay





Источник