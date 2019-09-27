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Курс доллара, Данилюк с отставкой, Зеленский в США — итоги недели — новости Украины

Курс валют 27 Сен 2019
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Общество

27 сентября стало известно, что секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Сделал он это перед началом рабочего визита президента Владимира Зеленского в США. Президент рассмотрит его после возвращения в Киев.

Президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в США для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В ходе визита Зеленский встретился с несколькими главами государств и с представителями деловых кругов.

Узнавайте детали на сайте «Сегодня» – Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности

Эквадор и Колумбия пополнили список стран, которые украинцы могут посещать без виз. О подписании соответствующих соглашений сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Нацсовет по телерадиовещанию не продлил лицензию региональным вещателям канала «112 Украина». Причиной отказа стало то, что канал изменил программную концепцию, а Нацсовет неоднократно отказывался ее согласовать.

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Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского районного суда от 11 июня, которым первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой запрещалось участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Корью заболели 97 человек в течение недели с 12 по 19 сентября – 48 взрослых и 49 детей. С начала года заболели 57 903 человека – 27 439 взрослых и 30 464 ребенка, а от осложнений кори умерли 19 человек.

1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым взяты на учет по состоянию на 23 сентября.

Штраф от 51 до 85 тысяч грн может грозить народным депутатам за «кнопкодавство» – соответствующий законопроект зарегистрировал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Кабмин оставил полномочия налоговой милиции в находящейся в состоянии реорганизации Государственной фискальной службе – до создания нового Бюро финансовых расследований.

561 уголовное производство учтено за январь-август по статье 199 УК за изготовление, хранение, приобретение, перевозку или сбыт поддельных денег. Из этого количества закрыто 42 производства. В суд было направлено 29 производств.

Кабмин удовлетворил заявления об увольнении и.о. председателя «Укравтодора» Славомира Новака и начальника Нацполиции Сергея Князева. Также правительство освободило от должностей руководителей восьми ведомств:

  • Госагентства лесных ресурсов;
  • Государственной архитектурно-строительной инспекции;
  • Госслужбы геологии и недр;
  • Государственной архивной службы;
  • Нацагентства по вопросам госслужбы;
  • Государственного агентства резерва;
  • Госагентства по вопросам электронного правительства;
  • Госслужбы по безопасности на транспорте.

1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу. План призыва для Киева составляет 634 человека, сообщил военный комиссар столицы Сергей Клявлин. В военкоматы повестками вызвали 37 629 призывников, а всего на воинском учете в Киеве состоят 94 тыс. человек. При этом почти на 35 тыс. призывников, которые годами уклоняются от явки в военкомат, переданы материалы в Нацполицию для их розыска. С каждым годом число граждан, уклоняющихся от военной службы, увеличивается, заявил военный и комиссар.

Экономика

Укрепил на 11 копеек, до 24,08 гривни за доллар, национальную валюту Национальный банк на 30 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 сентября. Сохраняется тенденция укреплении гривни, начавшаяся 8 сентября. За неделю – с 23 по 30 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 54 копейки. Стоимость «бакса» находится на минимуме за три года и восемь месяцев. Курс вплотную приблизился к психологической отметке в 24 гривни, ниже которой не опускался с 15 января 2016 года.

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Выросли на 17,2% в августе в годовом выражении поступления от НДС в бюджет, до 19,8 млрд грн.

Оценочная миссия МВФ покинула Украину после двух недель работы в Киеве. Объявлено, что продолжится работа по обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF)

Достиг 20,1 млрд кубометров объем газа в подземных хранилищах по состоянию 26 сентября. Это самый большой показатель на эту дату с 2010 года. В связи с достижением расчетных объемов прекращена закачка газа в шесть из десяти хранилищ.

Минэкономразвития Украины обещает подготовить обновленный макроэкономический прогноз в ближайшие недели. После этого будут внесены коррективы в проект госбюджета-2020.

Услугой «Газовый запас» от «Нафтогаза», которая действовала до 25 сентября и позволяла домохозяйствам купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, воспользовались около 50 тысяч семей.

Вырос на 9,9% оборот розничной торговли в январе-августе в годовом выражении (в сопоставимых ценах) – до 691,4 млрд грн.

Составил 2,846 млрд долларов объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале, что на 5,7% больше в годовом выражении. Об этом сообщил НБУ, который учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег. Больше всего переводов поступило из Польши – 862 млн долларов. Далее идут Чехия (268 млн), Россия (249 млн), США (241 млн), Великобритания (142 млн) и Италия (123 млн).

В тренде
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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Пенсионный фонд 25 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август. На пенсии направлено 35,1 млрд грн, на субсидии – 147,6 млн грн.

Вырос в 2,8 раза импорт автомобильного транспорта в январе-июле, до 371 тысячи единиц, на 2,5 млрд долларов. При этом импорт легковых автомобилей вырос в 3,2 раза – до 341286 штук, на 2,011 млрд долларов.

Выросли на 19,4% за год расходы украинцев на продукты питания. Во ІІ квартале они потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн. Также выросли расходы на одежду и обувь на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру – на 22,4%, до 25,6 млрд грн. Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт – на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – на 15,9%.

Кабмин утвердил законопроект об обороте земель сельхозназначения. Земля будет покупаться только украинскими гражданами и украинскими компаниями. В пределах области никто не может купить больше, чем 15% от сельскохозяйственной земли. Мораторий на продажу должен быть снят с 1 октября следующего года.

Достигла 10,6% доля Китая в объемах внешней торговли Украины в первом квартале, или 2,55 млрд долларов. Китай впервые опередил Россию, обогнав ее на 0,9 п.п., или 209 млн, притом что доля РФ по итогам 2018 года составляла 11,5% (11,05 млрд долларов). В пятерку крупнейших торговых партнеров Украины по итогам первого квартала также вошли Германия (1,65 млрд долларов), Польша (1,47 млрд) и Беларусь (1,08 млрд).

Составил 2 067,13 млрд грн, или 81,92 млрд долларов, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа. В течение августа сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд, а в долларовом – сократилась на 0,5 млрд.

Составят 4899-5458 грн за тыс. куб. м с 1 октября цены на газ для промышленных потребителей (без учета НДС и расходов на транспортировку), сообщил «Нафтогаз Украины». По сравнению с сентябрем это больше на 4,9-5,6%.

До 1 октября 2020 года Госгеокадастр завершит инвентаризацию сельскохозяйственных земель, к вступлению в силу закона о рынке земли. В минувшем году Госгеокадастр выявил 1 млн ошибок в кадастре и исправил их. В этом году заказана инвентаризация 1 млн га земель.

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропромышленной продукции в Европейский союз, поставив с августа 2018 по июль 2019 года на рынки этих стран продукции на 6,7 млрд евро. Лидерами же являются США (12,5 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро). За Украиной идет Китай (6 млрд евро). В годовом выражении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 34%.

«Нафтогаз» начал импорт нефтепродуктов из Беларуси для продажи на украинском рынке. Ожидается, что в сентябре будет поставлено 30 тыс. тонн дизельного топлива.

133,8 тыс. тонн сахара произвели украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября. Об этом сообщила ассоциация «Укрцукор». По состоянию на 24 сентября переработано 1014,8 тыс. тонн сахарной свеклы.

Мир

Импичмент президента США Дональда Трампа все еще мало вероятен – так считают многие эксперты. Серьезных обвинений ему пока не выдвинуто, а решающую роль в объявлении импичмента играет Сенат, где большинство принадлежит республиканцам.

Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, существовавший до атак на ее нефтяные объекты. Об этом сообщили в ОПЕК.

Начать расследование в отношении Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства – такое поручение генпрокурор США дал Минюсту. Аналогичное расследование в отношении этой компании уже начала Федеральная торговая комиссия США. Кроме того, ее деятельность уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Конгресса США.

Новым директором-распорядителем МВФ стала Кристалина Георгиева. Она вступит в должность 1 октября и пробудет на посту пять лет.

О сокращении около 60 тыс. сотрудников объявили банки по всему миру в 2019 году, причем практически все увольнения приходятся на Европу. Это обусловлено отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает банки к сокращению расходов.

Британский туроператор Thomas Cook прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства. На фоне роста конкуренции и падения прибылей оператор накопил долги на 1,7 млрд фунтов стерлингов. Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала 22 млн клиентов в год.

Суд ЕС общей юрисдикции отменил персональные санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича, введенные в 2018 году, однако действующие до марта 2020 года другие европейские санкции остаются в силе.

Оптимистами себя считают 56% землян – таковы результаты глобального исследования, проведенного компанией YouGov и оргкомитетом всемирной выставки Expo-2020 в Дубае. Наиболее оптимистично настроены жители Южной Америки, 74% которых причислили себя к оптимистам. Далее идут Африка – 64%, Ближний Восток – 60%, Азия и Северная Америка – по 57%, Европа – 50% и Австралия – 45%. В ТОП-5 самых оптимистичных государств вошли Бразилия, Аргентина, Индонезия, Иордания и Кения.

Компания Boeing выплатит единовременные компенсации семьям всех 346 погибших в двух катастрофах лайнеров 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Они получат по 144 500 долларов. Выплачивая компенсации, компания не будет требовать отказа от судебного разбирательства. Еще 50 млн долларов будут выделены на поддержку повседневных трат и образование членов семей погибших в авиакатастрофах.

Лига конференций УЕФА станет третьим по престижности еврокубком и стартует уже в 2021 году. В турнире будут участвовать 32 европейских команды. При этом количество участников Лиги Европы сократится с 64 до 32 клубов. Участниками новой Лиги станут клубы, занявшие высокие места в чемпионатах, которые находятся в нижней части рейтинга европейских национальных чемпионатов.

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